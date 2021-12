Todo lo que queremos que nos traigan los Reyes Magos es esta chaqueta acolchada de MARÍA POMBO que es 90% pija y 10% tendencia

¿Habéis sido buenas esta año? Queda mal que lo diga yo misma, pero aquí hemos sido súper buenas. Y por eso no paramos de pedirlas cosas y más cosas a los Reyes Magos, tantas que nuestra lista de deseos ya se parece casi más a la lista de los Reyes Godos. Y la última petición es culpa de María Pombo y su marca Name the Brand. ¿Aún no la habéis visto? Os aviso que vais a sentir un flechazo de amor profundo por esta chaqueta acolchada. Palabrita de Lifestyle.

Se trata de esta chaqueta de algodón acolchado con print de sello hindú y piping a contraste. Volumen oversize y hombro marcado.

Stories de María Pombo. FOTO: @mariapombo

Abrigo Minerva (109,95 EUR)

Chaqueta Minerva. FOTO: Name the brand

Chaqueta Minerva. FOTO: Name the brand

Y María Pombo la ha combinado con unos pantalones de efecto piel de Pull&Bear tan en tendencia esta temporada.