La COMPRA del Black Friday son estos pantalones de ‘efecto piel’ (y hechos en Barcelona) que Andrea Rueda no se ha podido esperar a estrenarlos

No hay ‘insider’ de moda que no tenga más de una prenda de ‘efecto piel’ en su armario esta temporada. Se puso hace de moda hace un par de temporadas y hoy en día, es uno de los tejidos ‘tendencia’ más vistos. Sí, estamos hablando del ‘efecto piel’. ¿Cómo llevar este tejido en otoño? Las tendencias del momento dictan que se pueden llevar varias prendas ‘efecto piel’ a la vez y Andrea Rueda nos ha hecho desear con todas nuestras fuerzas este pantalón de ‘efecto piel’ de Laagam que además de parecer caro, hace tipazo. Vamos que no vamos a esperar al Black Friday para incluirlo en nuestro armario. Y encima ‘Made in Spain’.

Ellas inspiran a las mujeres a comerse el mundo, y no nos extraña nada después de ver este precioso pantalón bicolor de ‘efecto piel’ que es perfecto para llevar a la ‘ofi’ con una blazer o con un jersey gordito para los días más fríos. Y lo mejor es que es una prenda hecha en Barcelona.

Gazette pants (54€)

Pantalones Gazette. FOTO: Laagam