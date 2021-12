Queridos Reyes Magos necesitamos los cinco bolsos “made in Spain” más bonitos que hemos visto en Instagram

La verdad que a día de hoy, estarás pensando en cuál será tu vestido o traje para Nochevieja e incluso que outfit escogerías para la comida de Año Nuevo. Los regalos para los Reyes Magos, ya están pensando y pedidos, aunque puede ser que seas como nosotras y dejes todo a última hora. No es mal momento para coger la carta y escribir a sus majestades, un bolso. Este accesorio no tiene que ser el primero que veas, tienes que pensar para qué lo necesitas, cómo te gustaría su acabado, y por supuesto, no puede faltar algún color del 2021 o 2022. Si necesitas que el bolso que recibas el 6 de enero, tenga todas estas cualidades, solamente con mirar un poco Instagram te servirá.

Da igual si te gusta un bolso más grande o pequeño, en Instagram encontrarás la solución perfecta para completar tu carta a los Reyes Magos. Por cierto, piensa en los looks que llevarás el próximo año. Si tienes un bolso fácil de combinar, tendrás la clave para arrasar en cualquier sitio. No pierdas detalle de los cinco bolsos más bonitos y “made in Spain”, que hemos encontrado.

Anna Padilla

Un bolso cómodo, para llevar todo lo que necesites para dar una vuelta con tu mejor amiga y disfrutar de las luces de Navidad es todo lo que queremos. Anna Padilla ha encontrado el accesorio que necesitamos, y por supuesto es de su marca, NO NI NÁ.

BOLSO BAGUETTE PETRÓLEO (132,19€)

Bolso baguette en tono azul. FOTO: NO NI NÁ

Melissa Villarreal

¿Quién no tiene un bolso de Bimba & Lola en su armario? Si todavía no estás dentro de este grupo, los Reyes Magos seguro que tienen preparado el bolso más viral de la marca española, en esta ocasión hablamos del accesorio que tiene Melissa Villarreal. No sabemos si es por su tono negro o el diseño, pero nos encanta.

BOLSO HOBO S LOGO-CHIMO NEGRO (210 €)

Bolso negro con un toque neón. FOTO: Bimba & Lola

Sofía Paramio

Una de nuestras actividades favoritas cuando estamos mirando Instagram, aparte de ver nuevas tendencias, es descubrir otras marcas. Sofía Paramio, siempre tiene ese conjunto que nos salva de cualquier situación de emergencia, tiene un bolso de 10. Pertenece a la firma española, LAFLOÏD. El modelo que lleva la influencers tiene el título de Silencio.

Bolso becerro lisa y granulada. FOTO: lafloid

Sara Baceiredo

Estamos convencidas que tienes un bolso de It´s Lava en el fondo del armario. Toca el turno de añadir algunos más, y así tendrás más opciones cuando quieras lucir este increíble accesorio con tu mejor look de noche. Copia el look de Sara Baceiredo.

LOA KAKI (95,00€)

Bolso con la posibilidad de quitar, intercambiar y ajustar la correa. FOTO: It´s Lava

Carmen Gimeno

No podía faltar Carmen Gimeno en nuestra lista. Ella tiene siempre unos bolsos ideales, y hay uno en concreto que nos encanta. Nos referimos a ese bolso-cesta de mimbre de la firma española, Piel de mar.

DIANA BOLSO PEQUEÑO (119,95 €)

Bolso pequeño de piel de vacuno. FOTO: Piel de mar

Ya tienes cinco bolso “made in Spain” que necesitarás. La verdad que nosotras nos hemos sabido escoger solamente uno.