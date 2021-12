Cinco coletas que son perfectas para llevar esta Nochevieja

Si la pandemia no te ha dejado encerrada en casa este fin de año, o si aunque lo pases en tu hogar no quieres desperdiciar la oportunidad de celebrar como se merece, tenemos una idea que te va a encantar. Y es que ya te hemos hablado hasta la saciedad de los looks que puedes llevar para despedir el año, de los accesorios y hasta de los zapatos. Pero ahora le toca el turno a otra parte esencial de cualquier estilismo festivo que se precie, el peinado. Este año hemos recuperado el gusto por la coleta. Sencilla, fácil de hacer y mucho más versátil de lo que puedas pensar.

Estos son los recogidos más cool para salir de fiesta, palabra de experto FOTO: Oui novias

Y para ir un paso más allá hemos querido recurrir a todo un experto en pelo: Juan Carlos Hidalgo es director de Oui Novias, una agencia de maquilladors y peluqueros especializados en novias e invitadas que está presente en 26 ciudades de nuestro país, y sus creaciones forman a menudo parte de mi moodboard de belleza. Acudimos a él para que nos cuente de primera mano cómo realizar en casa paso a paso 5 coletas que se convertirán rápidamente en el centro de todas las miradas.

Coleta macramé

Coleta macramé FOTO: Oui novias

Una decoración de coletas que hemos creado con nudos laterales.

1. Hacemos una coleta al gusto en altura y textura.

2. Cogemos un mechón pequeño del lateral de la coleta y lo llevamos hacia el lado izquierdo, por detrás, dejando un hueco en la derecha.

3. Pasmos el mechón por arriba anudándolo, es decir, metiéndolo por el hueco hasta conseguir un nudo.

4. Para que el mechón de nuestra decoración nuca se acabe añadimos un poco más de cabello de la coleta para poder seguir con la técnica.

Coleta vuelta

Coleta vuelta FOTO: Oui Novias

Un clásico que podrás realizar tu misma de manera muy fácil.

1. Haces una coleta, preferiblemente baja. La coleta tiene que estar floja, sin tensión.

2. Abrimos un hueco con los dedos localizando el centro de la coleta, el hueco tiene que estar entre el craneo y la goma.

3. Metemos la coleta por el hueco consiguiendo darle la vuelta.

4. Texturizamos con los dedos aportando volumen y soltando algún mechón frontal.

Coleta entrelazada

Coleta entrelazada FOTO: Oui Novias

1. Realiza 3, 4 ó 5 particiones de tu cabello como en la foto.

2. Anuda una cuerda en la primera partición.

3. Entrelaza la cuerda entre las particiones manteniendolas unidas.

4. Anuda la cuerda cuando termines de entrelazar en la partición donde has empezado.

Coleta trenzada con nudo

Coleta trenzada con nudo FOTO: Oui novias

1. Realiza una partición en la parte superior y realiza un nudo,

2. Fija el nudo para que no se deslice con una horquilla invisible o incluso con una goma pequeña. De esta manera quedara fijo.

3. Realiza las particiones que desees en paralelo y vuelve a realizar los nudos que quieras, siempre fijándolos con gomas u horquillas.

4. Realiza una coleta en la parte final con el cabello restante.

Coleta italiana

Coleta italiana FOTO: Oui Novias

1. Lleva el cabello hacia un lado y haz una cama de horquillas para sostenerlo.

2. Enrosca el cabello haciendo una especia de twist.

3. Fija el twist con horquilla cerradas procurando que queden invisibles.

4. Realiza una coleta baja con el cabello restante.