Anabel Pantoja se convirtió en una de las mejores invitadas del cumpleaños de Madame de Rose con un vestido “made in Spain”

La Navidad ya acabó, pero las celebraciones con amigos nunca tienen fin. Madame de Rose ha reunido a todos sus amigos en el mítico hotel, The Westing Palace en Madrid. Allí todas las celebrities e influencers más top del momento, se han reunido con sus mejores looks. Está claro que en este gran evento, sería complicado escoger el mejor vestido o el más original. Mirando y capturando todas las historias de Instagram de Dulceida, Susana Molina, Alba Díaz o Marta Riumbau, sinceramente nos quedamos con el increíble look parisino de Anabel Pantoja.

Si tienes una boda, una cena importante o un cumpleaños en el restaurante más viral de la capital, solamente tienes que fichar todos los vestidos de Però. Fue la marca elegida por Anabel Pantoja y cumplió el objetivo que quería: ser la estrella del evento.

Anabel Pantoja con un vestido de la firma Però. FOTO: @anabelpantoja00

El vestido de Anabel Pantoja no tiene ningún error. Sienta bien a todo tipo de mujeres, pero mucho más a las que tienen caderas anchas. La prenda consigue moldear la figura y acentuar la cintura.

VESTIDO FALDA CAPA HOMBRERAS CON FLORES (300€)

Vestido falda con apliques de flores en delantero. FOTO: Però

¿Nuestra parte favorita? Claramente, son las flores en la parte de las hombreras. Ese detalle añade ese toque parisino que consiguió Anabel Pantoja.