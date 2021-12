Camille Razat de ‘Emily en París’ es la perfecta parisina y estas son las marcas francesas que forman sus looks de la serie

Hace hoy justo una semana que se estrenaba la tan esperada segunda temporada de la serie Emily en París que más expectativas ha despertado en cuestión de moda desde ‘Sexo en Nueva York’ (o ‘Just Like That’ en su defecto). Y una vez más, una servidora corría rauda a ver casi en bucle todos los capítulos para desgranar uno a uno el estilo de sus protagonistas, pero especialmente el de una, Camille. Y es que no puedo negarlo, desde el primer momento que la vi en pantalla he sentido auténtica predilección por ella. Podríamos decir que de alguna manera es la nueva Clémence Poésy de las nuevas generaciones, ya que comparte con sus compatriotas ese aire casi etéreo, esa piel perfecta y sonrosada de muñeca, ojos claros y una envidiable melena larga y rubia. Además, también Camille como en su día lo hizo Clémence ha querido explotar al máximo el famoso chic parisino, y sus looks en la serie son una buena prueba de ello.

En todas sus apariciones, el personaje juega con clásicos del imaginario colectivo francés como la famosa boina, las prendas de rayas, el tweed, pero siempre con un aire diferente y juvenil, apostando además por prendas y marcas sorprendes y nada esperadas. Por ejemplo, en uno de los episodios, Camille apuesta por un traje de tres piezas de cazadora, chaleco y falda con bajo asimétrico, de inspiración Chanel, pero reversionado por una firma francesa de la que hasta ahora solo éramos fans de sus bolsos: Coperni.

Pero eso no es todo, y es que hasta el Little Black Dress tiene en ella un punto rompedor y atrevido gracias al diseño de escote corazón firmado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent. Las medias negras y la coleta tirante hacen que todo el protagonismo se centre donde debe estar, en el vestido.

Camille Razat de Emily en París con vestido de Saint Laurent. FOTO: Emily en París

Otro de los estilismos que más nos han gustado es el elegido para una fiesta en Saint-Tropez, donde nuestra protagonista escoge un vestido de una firma parisina que ya se ha convertido en la favorita de las chicas más cool, Marcia Wear. Sus características aberturas han causado tal furor que ya en verano Zara corrió rauda a sacar su propia versión. Pero sin duda lo que más nos ha enamorado es la idea de lucirlo con botas altas de cuero.

Pero no solo las prendas las firmas marcan francesas, accesorios como los Mary Janes con plataforma de charol de Nodaleto, un bucket hat de Celine o un bolso de mimbre de Patou demuestran que también en los detalles Camille es el epítome de la perfecta parisina.