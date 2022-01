El truco de maquillaje de Victoria Beckham es clave para conseguir un eyeliner con efecto mirada infinita y antiedad

Victoria Beckham está viviendo una de sus mejores etapas. Tras conseguir un éxito absoluto en su marca de moda, la cantante y diseñadora aprovechó la oportunidad para probar suerte en el mundo de la belleza. La firma al completo está teniendo una gran acogida y muchos de sus productos se encuentran agotados. La celebrity sabe de la importancia de conectar con sus seguidores y, desde que lanzó la línea de cosmética, publica con mucha frecuencia historias de cómo usar bien los productos de maquillaje. El primero trató de conseguir un acabado jugoso en la piel y el nuevo, pensamos que es la clave para cualquier mujer. Conocer cómo hacer un profesional eyeliner con efecto mirada infinita y antiedad.

Está claro que un eyeliner bien realizado, puede conseguir magia en la mirada. En el breve tutorial, Victoria Beckham utiliza un nuevo color: olive. De esta manera podemos confirmar, que el poder del color verde en el 2022 será inimaginable.

Story de Victoria Beckham enseñando los eyeliner. FOTO: @victoriabeckham

Story de Victoria Beckham. FOTO: @victoriabeckham

En doce historias de Instagram, en otras palabras, en dos minutos, Victoria Beckham ha enseñado a todas las mujeres como lograr un beatuy look perfecto. Si no te da tiempo apuntar todo lo que comenta, no pierdas detalle:

1. Antes de aplicar el eyeliner utilizar un contorno de ojos alrededor.

2. Aplicar el color por encima de la línea superior del ojo con pequeños toques.

3. Estilizar la línea con la parte de la brocha del lápiz que viene incorporada.

Forro Kajal Satinado (26,00 €)

Delineador de ojos a prueba de agua. Color verde bosque. FOTO: Victoria Beckham

Este es el eyeliner que utiliza Victoria Beckham. No pierdas detalle de la nueva firma de belleza.