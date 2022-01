Trucos de belleza antiedad para evitar una mirada cansada y conseguir frescura en la piel en cinco minutos

El párpado caído, a medida que va pasando el tiempo, crea un efecto de mirada cansada y en consecuencia, la frescura se va perdiendo en toda la piel. Si estás viviendo esta situación, no pienses en recurrir a la cirugía estética, apunta los siguientes consejos que nos han explicado expertos en belleza a La Razón Lifestyle. El objetivo es parecer menos cansada, triste e incluso enfadada, debido a que los ojos logran transmitir diferentes expresiones si la mirada está cansada o mal cuidada. Si no quieres pasar por una cirugía o unos tratamientos intensivos, no te preocupes porque los siguientes expertos tienen los mejores trucos.

Tanto rejuvenecer la mirada y conseguir brillo y luz en la cara, son dos misiones que todas las mujeres tienen todos los días. Conociendo buenos consejos y por supuesto, teniendo en tu cesta de la compra, los mejores cosméticos de belleza no tendrás ningún problema.

¿Quién no quiere el beauty look de Selena Gomez? La actriz y cantante, siempre tiene el mejor maquillaje de ojos, debido a que siempre usa los productos de Rare Beauty y por supuesto, porque centra su atención en la expresión. Una celebrity que no para las 24 horas del día, tiene que prevenir bolsas, ojeras o esa temida mirada cansada.

Trucos de expertos

“Utilizar un iluminador en la zona de la ojera para que nos aclare las zonas hundidas”, explica María Lorain, maquilladora profesional y con experiencia en rodajes. María confirma que para hacer esta técnica el mejor producto es “touche eclat de Yves Saint Laurent”.

Iluminador para una piel siempre radiante. FOTO: Sephora

Por otra parte, para Gracia Hernán, maquilladora para mujeres de 50 y 60 años “la mejor forma para evitar la mirada cansada es hacer unas pestañas muy rizadas. De esta manera, los ojos son más grandes y el foco de atención no es la zona inferior”.

“Sin ninguna duda para conseguir las mejores pestañas, la máscara de pestañas que siempre tengo es de Nars”, afirma la profesional.

MÁSCARA DE PESTAÑAS (26,99 €)

Máscara de pestañas para un volumen extremo. FOTO: Sephora

El último consejo y muy importante está orientado en agrandar la mirada, “usando un lápiz marcando la pestaña al ras, desde la mitad del ojo hacia fuera. Preferiblemente marrón o gris para que nos marque el ojo, pero sin que nos endurezca tanto como el negro”, indica María Lorain.

¿Cuál es le mejor lápiz? Claramente, todos los que tienen en la firma de 3INA.

MY LINER LIMITED EDITION KIT (55,95 €)

Kit de eyeliner con punta perfecta. FOTO: 3INA

Con todos estos trucos y productos de maquillaje, la mirada cansada ya no será ninguna preocupación. Por cierto, toda rutina de belleza diaria siempre ayuda y no puedes dejar pasar, el momento de desmaquillarte. Ambas acciones son muy importantes para conseguir una piel perfecta.