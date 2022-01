Por qué todo el mundo está tan loco con las Nike Jordan y qué modelos son los favoritos

Desde hace un par de temporadas estas zapatillas de deporte han conseguido convertirse en las estrella del street style, con un éxito solo comparable al que hace algunos años tuvieron las Stan Smith de Adidas o las siempre recurrentes Converse clásicas. Cada vez más las vemos en un montón de combinaciones de colores y hasta la firma Dior no se ha resistido a sacar su propia versión remasterizada. Pero lo cierto es que no se trata de un modelo nuevo ni mucho menos, si no que las Nike Jordan llevan con nosotros mucho más de lo que te piensas, y aquí te vamos a contar algo de su historia.

Su propio nombre hace alusión al astro del baloncesto que les dio popularidad y para el que se crearon específicamente, Michael Jordan. Fue el diseñador de la firma Peter Moore quien creo el modelo original, el mismo que a pesar de haber hasta 30 modelos en el mercado sigue siendo el favorito de todas las expertas en moda. Las Nike Air Jordan 1 se pusieron a la venta de forma oficial en 1985, pero desde entonces su éxito traspasó la cancha. Tal es así que la firma americana decidió lanzar una segunda versión algo más baja de caña bajo el nombre de Mid con un más barato.

Kylie con el modelo de Dior de Air Jordan FOTO: @kyliejenner

En los últimos tiempos, firmas vanguardistas y centradas en el streetwear han querido sacar su propia versión, como Off-White o incluso el rapero Travis Scott, cuya novia Kylie Jenner fue una de las primeras celebrities en lucir el deseado modelo creado en colaboración con Dior. Pero su éxito ha sido tal que ya ahora es difícil encontrar algún modelo disponible en la propia marca, algo que han sabido aprovechar a la perfección las webs de compra venta de zapatillas como Restock o Farfetch, y que ofrecen un sin fin de modelos con un precio de hasta 10 veces más en función de la talla y los pares disponibles.

Nike Air Jordan 1 Atmosphere (169,99 euros)

Nike Air Jordan 1 Atmosphere FOTO: Nike

Nike Air Jordan 1 Mid Dutch Green (445 euros)

Nike Air Jordan 1 Mid Dutch Green FOTO: Nike

Nike Air Jordan 1 Mid Reverse Chicago 2022 (199 euros)

Nike Air Jordan 1 Mid Reverse Chicago 2022 FOTO: Nike

Nike Air Jordan 1 High Zoom Air CMFT London (271 euros)

Nike Air Jordan 1 High Zoom Air CMFT London FOTO: nike

Zapatillas altas Nike Air Jordan 1 Retro High OG (445 euros)

Zapatillas altas Nike Air Jordan 1 Retro High OG FOTO: Nike

Aunque el modelo original en blanco y rojo sigue siendo un básico que Nike renueva y lanza al mercado casi cada año, lo cierto es que los diseños con mezclas de colores llamativos también son los favoritos en el mundo Instagram.