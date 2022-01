Mango tiene una sección exclusiva de venta online y esto es todo lo que hemos encontrado

¿Has visto recientemente a alguna influencer con una prenda de Mango que no encuentras en la tienda? Esto tiene una explicación, y nos trata de que se haya agotado o que justo en la tienda de tu barrio no lo tengan. Es que la firma catalana tiene una nueva colección exclusiva y solo se vende en su web.

Mirando los números obtenidos durante los dos años de pandemia, las marcas han comprobado como el aumento de las ventas online les reportaba grandes beneficios, muchos más que los de las tiendas físicas, las que además siguen teniendo problemas de aforo mientras continúe la COVID con nosotros. Por ello son muchas las que han decidido llevar a cabo una reestructuración, lo que ha provocado el cierre de muchas de ellas o incluso a cambiar su estrategia de venta.

El caso más sonado lo encontramos en la desaparición de Uterqüe, que ahora se venderá dentro de las tiendas de Massimo Dutti, aunque todavía no sabemos si con su nombre original o como una línea de lujo dentro de la segunda. La llegada de este momento es tan inminente que toda la colección de Uterqüe, tanto en tienda física como en online se encuentra rebajada, a modo de liquidación de stock, y la sección de nuevo en tienda ha desaparecido por completo.

Pero Inditex no ha sido la única gran empresa de moda española que ha tenido que hacer cambios. Mango apuesta fuertemente por el el mundo digital, y mientras que las influencers más cotizadas de nuestro país no paran de lucir en sus post todo tipo de prendas de la firma catalana, fuera de nuestras fronteras apuestan por colaboraciones con iconos como la danesa Pernille Teisbaek o la neoyorquina Leandra Medine. Ahora han querido ir un paso más allá y lanzar una colección exclusiva que solo se venderá en la web. Algo que desde hace un tiempo podíamos ver en artículos sueltos y que ya tiene su sección propia.

Vestido estampado retro con abertura en la espalda, de Mango (59,99 euros)

Vestido estampado retro con abertura en la espalda, de Mango FOTO: Mango

Abrigo lana oversize en color beige, de Mango (159 euros)

Abrigo lana oversize en color beige, de Mango FOTO: Mango

Jersey punto oversize en color verde, de Mango (29,99 euros)

Jersey punto oversize en color verde, de Mango FOTO: Mango

Minifalda estampada retro, de Mango (25,99 euros)

Minifalda estampada retro, de Mango FOTO: Mango

Jeans wideleg cintura elástica, de Mango (39,99 euros)

Jeans wideleg cintura elástica, de Mango FOTO: Mango

Blusa 100% algodón, de Mango (29,99 euros)

Blusa 100% algodón, de Mango FOTO: Mango

En esta primera colección, la firma ha apostado por una tendencia muy clara: los estampados psicodélicos o setenteros, que inundan todo tipo de prendas y prometen convertirse en la estrella de la próxima primavera.