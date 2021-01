Los vestidos más bonitos de 2021 son estos de Dior y a nosotras nos trasladan totalmente a ‘Los Bridgerton’ (aunque están inspirados en el Tarot)

Os habíamos avisado. Y que avisa no es traidora. Hay un nuevo término viral rondando en redes sociales: ‘Regencycore’. Y todo es culpa Los Bridgerton de Netflix que ya es la responsable de este tendencia esta excesiva que tienes que probar ya. Magia, fantasía y efectos especiales. Y aunque el desfile y la nueva colección que nos ha presentado Dior está inspirada en el tarot, a nosotras nos ha llevado directamente a los looks de Dafne en ‘Los Bridgerton’. ¿Te ha pasado lo mismo?

Inspirada en las cartas del tarot, Maria Grazia Chiuri presentó la colección de Dior Alta Costura de influencia medieval para la primavera/verano de 2021, capturada en una lujosa película de fantasía de Matteo Garrone. El tarot hace su entrada triunfal en vestidos de Alta Costura y a nosotras nos ha robado el corazón. Pero no solo a nosotras, las redes sociales y sobre todo Instagram se ha enamorado completamente de este desfile y no hay influencer que se precie que no lo haya compartido.

La colección de alta costura que acaba de presentar la firma en Instagram, a través de un fashion film creado por Matteo Garrone, gira esta vez en torno a una de las pasiones menos conocidas (que no ocultas) de Christian Dior: el tarot. Vemos todo un desfile de cartas de la baraja como la luna, el loco, la emperatriz o el diablo. ¡Fantasía!