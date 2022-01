Con estos outfits de influencers y celebrities podrás volver a la oficina con estilo y comodidad

Llega el domingo por la noche y miramos el traje de pana junto a la agenda tan completa de reuniones, eventos y comidas, tienes otro gran problema. ¿Cómo tienen que ser los looks perfectos para cada ocasión sin olvidar las tendencias? Por cierto, el teletrabajo también está incluido. Para todas esas reuniones que tienes por Zoom, no puedes olvidar un buen beuaty look y por supuesto, tener prendas básicas que siempre funcionan como la camisa blanca o un jersey negro de cuello alto. Instagram es una buena fuente de inspiración para saber qué vestido llevaremos el próximo sábado, y también saber cómo es el traje más top de Paula Echevarría.

Las referentes en la moda son muchos y seguramente, todas tienen estilos diferentes. Sarah Jessica Parker, Sara Carbonero o Rocío Osorno son tres mujeres, que nunca fallan en sus conjuntos. Estamos convencidas de que encontrarás entre sus perfiles de Instagram, qué minifalda es la más viral o qué tejido en el jean, es el mejor para un miércoles apretado.

LA GUÍA DEFINITA DE ESTILO OFICINA

Actress Sarah Jessica Partker filming a scene on set of her TV series "And Just Like That" in The MeatPacking District, New York on November 1, 2021. FOTO: Dylan Travis/ABACA GTRES

El traje que lleva Carrie Bradshaw en el último capítulo de “And Just Like That”, no tiene ningún error. El monocolor es clave para llevar prendas más arriesgadas y no cometer errores típicos de tonos. Si tienes dudas de cómo impresionar en tu primera reunión de equipo, no dudes en un traje de este estilo.

Nosotras hemos encontrado este traje en Zara. ¡Está rebajado!

BLAZER SIN SOLAPA CINTURÓN (29,99€)

Blazer con cinturón. FOTO: Zara

PANTALÓN HIGH WAIST (12,99 €)

Pantalón de tiro alto. FOTO: Zara

Paula Echevarría ha elevado al máximo sus looks y si tienes algún día duda de qué llevar, solamente necesitas abrir su cuenta. Para ir a la oficina y ser una auténtica diva tanto en el primer día, como desde el salón de tu casa es la combinación del blazer con estampado de cuadrado con una sudadera básica.

Al puro estilo neoyorkino, Paula Echevarría provocó un tsunami de likes y de aplausos. A continuación mira qué prendas hemos encontrado para copiar su look.

BLAZER CRUZADA CUADROS (39,99 €)

Blazer cruzado. FOTO: Pull&Bear

SUDADERA CON CAPUCHA (14,99 €)

Sudadera con capucha en tejido suave. FOTO: H&M

¿Y si tengo una fiesta de trabajo? La persona adecuada para ir elegante y atrevida es Rocío Osorno. La influencer y diseñadora de moda, tienen superlooks que son un flechazo al momento. Recuerda el top de lazo gigante o su camisa blanca con flecos verdes de Zara.

Un jueves por la noche, después de trabajar y tienes que ir a una cena de trabajo, lo que menos te apetece es llevar ropa incómoda. Sin pagar el coste de sufrir toda la noche, copia todos los looks de Rocío Osorno. Nosotras te proponemos lo siguiente:

TOP DE TAFETÁN CON LAZO (59,99 €)

Top de lazo gigante en tono blanco. FOTO: H&M

PANTALÓN PALAZZO LENTEJUELAS (19,99 €)

Pantalón negro con lentejuelas. FOTO: Mango

Con esta guía no necesitas más. Tienes las mejores composiciones con prendas rebajas y repletas de tendencias.