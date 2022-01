Solo Carmen Lomana puede ir a trabajar con el vestido que enamoraría a la mismísima Coco Chanel y es de la firma española que aman las famosas

Seguimos flipando. Y no no estamos hablando de la nueva novia de Iñaki Urdangarin que para eso ya podéis escuchar a Carmen Lomana en ‘Espejo Público’ de Antena 3. Nosotras estamos flipando con el lookazo que se marcó ayer Carmen Lomana para ir a trabajar a la televisión. Un estilismo de firma española propio de una invitada perfecta a una boda de invierno pero que ella deja claro que también se puede llevar para ir al trabajo o a cualquier evento de día. Y hablando de flipar, aún seguimos alucinando con el polémico comentario de Carmen Lomana en la cuenta de Instagram de Isabel Díaz Ayuso; “cuánto has adelgazado, estás estupenda. Pero ya STOP... No más”. ¿Qué os parece? Yo voto porque cada uno sea libre de expresar lo que quiera y no me parece nada ofensivo el comentario de Carmen. Educada y elegante como siempre.

Pero volvemos a lo nuestro, el vestido de marca española de Carmen Lomana que enamoraría a la mismísima Coco Chanel en pleno 2022. La socialite nos ha conquistado con un vestido de The IQ Collection que es fantasía de invierno. Vale tanto para ir a la oficina como para ser testigo del “sí, quiero” de tus mejores amigos.

Carmen Lomana en Espejo Público. FOTO: Antena 3

La firma detrás de su estilismo no es otra que The IQ Collection. Bajo la dirección creativa de esta joven marca están Inés Domecq y Virginia Pozo, que se ha convertido en la favorita de las famosas españolas que más saben de moda, incluso de la Reina Letizia en pasado año en FITUR.

Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata en apenas un par de año. Y es que Inés Domecq con su firma The IQ Collection ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños.

Vestido África bicolor (250€)

Vestido africa. FOTO: The IQ Collection

Si hace unos días Carmen Lomana lucía una blazer bicolor de la firma, hoy lo hace con este vestido de cuadros que es una maravilla. Vestido midi con tejido pata de gallo color blanco y negro. Bajo con vuelo, detalle armado en los hombros y cuello de tirilla. Cierre trasero con cremallera invisible. Además, la celebritie lo ha combinado con un cinturón negro para marcar cintura y resaltar de esta forma aún más los hombros.