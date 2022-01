El favorecedor vestido de Eva González lo firma una marca de influencers

Eva González es de esas famosas pocos dadas a compartir a sus looks diarios. De hecho es bastante difícil verla con ropa informal más allá de las fotos robadas que puedan captar los paparazzi que suelen seguirla por el interés mediático que despiertan tanto ella como su marido Cayetano Rivera. Pero no por eso deja de estar en nuestro radar como una de las mujeres más guapas y estilosas de nuestro país. Y aunque no podemos hacer un análisis de sus estilismos informales con prendas de Zara o Mango, su papel como presentadora de ‘La Voz’ hace que la modelo nos regale en su cuenta de Instagram looks festivos que son un auténtico sueño.

Generalmente Eva es fan del minimalismo, las siluetas rectas o algo ajustadas pero sin grandes excesos y los diseños sencillos pero con un toque especial, algo que consigue gracias a toques muy festivos como lentejuelas, brillos o flecos. Igualmente a la hora de elegir diseño, la ex miss España tira mucho de monos de pierna larga y vestidos midi. Especialmente de corte wrap o cruzado, que realzan y favorecen su ya de por sí espectacular silueta. Y es precisamente un diseño de este tipo el que ha lucido para el último programa del concurso musical de Antena 3, un vestido midi con abertura frontal y escote de pico en lamé verde. Pero además del vestido en sí, otro de los motivos por lo que nos ha enamorado este outfit es por la marca que se esconde detrás: Rotate Birger Christensen.

Esta marca nacida en Copenhagen en 2018 en uno delos ejemplos más recientes de como el street style en su día y ahora las redes sociales pueden convertir en éxito algo aún antes de que que salga a la luz. Nos referimos a como las diseñadoras detrás de esta firma danesa, Jeanette Madsen y Thora Valdimars, consultoras de moda y estilistas de profesión, consiguieron convertirse en reinas del estilo a pie de calle (o mejor dicho a puerta de desfiles), y crear años después una firma que ya es sinónimo de éxito, especialmente sus originales y favorecedores vestidos.

Vestido midi fruncido de lamé, de Rotate Birger Christensen (98 euros)

Vestido midi fruncido de lamé, de Rotate Birger Christensen FOTO: Rotate Birger Christensen

Sandalias de ante negro con tiras cruzadas, de Magrit (218 euros)

Sandalias de ante negro con tiras cruzadas, de Magrit FOTO: Magrit

Eva ha querido dejarle todo el protagonismo a su vestido, eligiendo para combinarlo unas sencillas sandalias en color negro de ante de la firma española Magrit, y que ahora están rebajadas en su web.