Carmen Lomana se convierte en la jefaza de la moda con esta chaqueta de Zara que reúne todas las tendencias del momento

Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. No se puede ser más jefaza de las tendencias que Carmen Lomana que ha empezado el año dando un recital de como vestir bien a cualquier edad. Si primero fueron los leggings de cuadros de Zara, después la camisa de plumas verdes viral, después las botas más altas por encima de la rodilla que te hacen el look a cualquier edad en invierno y que además son perfectas para tapar más trozo de pierna y no pasar frío. Ahora llega con la chaqueta de Zara con las que nos ha creado una necesidad muy grande porque reúne dos de las grandes tendencias del momento. Se trata de una chaqueta estilo blazer con estampado floral y los puños en verde de pelito. ¿La mala noticia? Aunque Carmen Lomana nos ha chivado en su cuenta de Instagram que la prenda es de Zara creemos que no es de temporada porque no la hemos encontrado en web y si en una página de venta de ropa de segunda mano. Eso sí, siempre podemos coger una chaqueta de flores que tengamos en el armario y customizarla nosotras misma con unos puños de pelito.

Y es que Carmen Lomana no descansa nunca, ni de crearnos necesidades de moda ni de trabajar. Si el otro día era en ‘Espejo Público’ de Antena 3, ahora ha sido en su aparición en Cope, todo el mismo día de su columna aquí en La Razón que nos deja enganchados cada sábado para leerla. Y esta semana como no, iba dedicada al caso de la semana, del mes y del inicio del año; la nueva novia de Iñaki Urdangarin. Sí, nosotras aún seguimos en shock.

Una chaqueta a la que Carmen Lomana ha querido dar todo el protagonismo del estilismo con un jersey negro y un pantalón del mismo tono, que además de aportarle aún más elegancia al look hace que todos los ojos se vayan a esa maravilla de chaqueta de flores de Zara con los puños en pelito verde. Y es que ya sabéis amigas, que el ‘efecto pelo’ junto con el ‘efecto piel’ es una de las grandes tendencias del invierno 2022 y Carmen como buena amante de la moda lo sabe y los sabe llevar como nadie.

Par darle el toque final de estilo y elegancia, Carmen Lomana ha añadido sus collares fetiche de Chanel que nos enamoran en la mayoría de sus looks y que son la joya de la corona de su joyero.