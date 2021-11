Cómo conseguir un look de lujo con prendas baratas: las influencers nos dan las claves

Seguro que muchas veces cuando vas por la calle, o quizás en los post de Instagram de muchas de tus influencers favoritas, las ves vestidas con alguna prenda, generalmente sencilla, que te hace pensar automáticamente que se trata de una compra de lujo de alguna marca prohibitiva a la que tu posiblemente no tengas acceso, a no ser que ahorres un año entero. Pero no son pocas las veces que me he llevado más de alguna sorpresa cuando al buscar la procedencia de dicho look en las etiquetas me he dado cuenta que realmente (y salvo alguna excepción) están mucho más al alcance de nuestra mano de lo que creía en un principio.

Y es que las trendsetters no son expertas en moda solo por ser fotogénicas o porque las marcas les regalen ropa, si no también porque muchas de ellas consiguen auténticos estilismos que parecen de lujo gracias a una equilibrada combinación de ropa y accesorios en la que juegan la mayoría de las veces con prendas baratas y prendas cara. Para ello, es fundamental saber algunas de las claves que usan para conseguir ese aire elegante y tan deseado, y aquí te vamos a descubrir algunas de ellas:

-Colores básicos y looks monocolor

Evita los colores brillantes y estampados demasiado llamativos. Los tonos básicos siempre se verán mejores en prendas baratas, además de ayudarte a conseguir un armario más versátil. Los estilismos de un solo color siempre lucen elegantes, además de favorecer cualquier tipo de silueta.

-Un buen corte y ajuste

No importa cuanto te haya costado una prenda, porque si se ve grande o demasiado pequeña siempre parecerá más barata de lo que es. Aprende cuál es la silueta que mejor se adapta a tu cuerpo y hazte con varias prendas en esa misma línea. Parecerá que vas con ropa hecha a medida.

-Escoge telas de primera calidad y atemporales

Gracias a tiendas como Massimo Dutti o Uniqlo hemos aprendido que no hace falta dejarse el sueldo para hacerse por ejemplo con un buen jersey de lana o cashmere, una blusa de seda o una chaqueta de cuero. Huye de materiales de poca calidad o telas demasiado sintéticas. Mejor optar por tejidos naturales incluso en los complementos.

-Juega con los complementos

Puede que lleves un look que valga 20 euros, pero si sabes combinarlo con las prendas de bisutería adecuadas, como un collar de oro de eslabones del armario de tu madre, unos zapatos especiales, como unos tipo joya, un cinturón de lujo o un bolso de piel, parecerá automáticamente que tu outfit cuesta mucho más de lo que realmente es.