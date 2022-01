Este es el cárdigan de punto multicolor de Parfois que ha revolucionado Instagram y que todas las influencers ya llevan con vaqueros

Si hay una prenda de vestir que nos traslada directamente a los días más fríos, a un café calentito con mucha espuma y a la fotografía más acogedora, ese es un cárdigan de punto. Buena cárdigan, chaqueta de punto o rebeca. Como prefieras llamarlo. Hay muchas formas de hablar de ello pero todas nos llevan a los mismo. Porque estas chaquetas de punto no sólo son de “niñas buenas” como Sandy en Grease. En los 90s los cárdigan se renovaron, y eran de las chicas más guapas y sexys de la escuela, como Rose McGowan y sus secuaces en Caramelo Asesino, o más bien rudas, como Kat Strartford en 10 razones para odiarte. Y lo mejor es que es una prenda que nunca pasa de moda y cada año vuelve renovada y con más fuerza. Si antes era una prenda que solo llevaban las chicas más clásicas y pijas, ahora no falta en el armario de las que más saben de moda y en todos los looks de Street Style. Y hoy nosotras te queremos hablar del cárdigan de punto multicolor de nueva colección de Parfois que ya está arrasando en Instagram y que todas las influencers llevan con vaqueros. ¿Aún no lo has visto? Pues prepárate para no dejar de verlo en los próximos meses.

Como sabemos que en Parfois son expertos en adelantarse a las tendencias y por eso no nos extraña que sea ya una de las prendas más vendidas de la marca portuguesa en su web. Estamos deseando que nos llegue a casa para poder estrenarlo con un look de vaqueros holgados, blusa blanca, zapatillas o botas cowboy.

Cárdigan De Punto Largo Con Bolsillo (59,99€)

Cárdigan multicolor. FOTO: Parfois

¿No os parece una maravilla? Además, se trata de un cárdigan amplio de talla única que como podemos ver en Lucía Bárcena queda perfecto también para las chicas embarazadas. Y lo que ha puesto de acuerdo a todas las influencers que se han enamorado de esta chaqueta es que se tiene que llevar con unos vaqueros de esos de toda la vida que les encantan a nuestras madres y una camiseta blanca debajo.

Un look de experta de moda que es perfecto para llevar en los días más fríos como cuando llegue la primavera, ya que la mezcla de colores azul, verde, naranja y violeta hace que sea tendencia para todos los días del año y que lo queremos tener ya en nuestro armario o maleta para nuestro próximo viaje.