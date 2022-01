El primer conjunto viral del año de Zara (de jersey y falda plisada) también triunfa entre las embarazadas con bailarinas de terciopelo

Quien avisa no es traidora y nosotras ya os avisamos hace unos días que este conjunto de punto de Zara era el primero viral de este 2022. Y sí amigas, el año ha empezado fuerte en el universo Inditex y no dejamos de ver este conjunto por todas partes. Y Lucía Bárcena nos acaba de dejar claro que también es perfecto si estás embarazada. ¿Lo que más nos ha gustado? Que ella lo ha combinado con bailarinas de terciopelo verdes y calcetines grises. ¡Maravilla de look!

Está arrasando. El conjunto de minifalda y jersey que hemos visto hoy en la tienda ‘online’ de Zara es el primer gran ‘hit’ del año en la firma gallega. Y nos ha creado la necesidad @Carmeron al sacarlo en su cuenta de Instagram y cada vez que lo vemos irremediablemente nos acordamos de ella.

JERSEY MANGA ABULLONADA (25,95€)

Jersey punto. FOTO: Zara

FALDA PUNTO PLIEGUES (19,95€)

Falda punto. FOTO: zara

Conseguirlo se ha convertido en toda una hazaña, al menos en la web de Zara y el temido ‘coming soon’, pero en tienda se puede encontrar mucho más fácilmente.