Fantasía y moda es la chaqueta de Violeta Mangriñán que las chicas más atrevidas de Madrid y Barcelona van a querer llevar como vestido con botas

¿Aún no lo has visto? Pues te avisamos que es pura fantasía, eso sí también es pura fantasía el precio que tiene. Así que de momento nosotras nos conformaremos con vérselo puesto a Violeta Mangriñán. Que eso sí, ella lo luce divino. Un abrigo ideal para esta época de frío que pertenece a la firma española Cyrana, una de las etiquetas más recurrentes entre influencers y celebrities. Desde Laura Matamoros a Nuria Roca o Grace Villarreal. Cyrana nació en 2017, con una primera pequeña colección de prendas sueltas que rápidamente fue creciendo hasta convertirse en una marca de referencia entre numerosas celebrities de nuestro país. Las colecciones se elaboran íntegramente en España, fundamentalmente en Asturias. Trabajan con un taller de Gijón y en su filosofía está la sostenibilidad y el trabajo con cada vez más pieles procedentes de la industria cárnica, subproductos que si no se desecharían, y que son biodegradables y no generan contaminación.

Violeta Mangriñán se declara fan de la firma made in Spain Cyrana. La influencer ha escogido en esta ocasión el modelo Cimarro para combatir los días más fríos del invierno. Un diseño en charol y pelo que es perfecto para vestir con estilo sin morir en el intento. Y además, no nos puede gustar más como lo ha lucido ella a modo de fantasía de vestido con unas botas bastas de estilo militar. ¡Nos encanta!

Eso sí, como os decíamos al principio el precio de la chaqueta también es toda una fantasía y es que cuesta más de mil euros. Así que por el momento nos tocará buscar una opción low cost para poder copiar a Violeta.

Chaqueta. FOTO: Cyrana

El cuero o efecto piel se posicionaba como una de las tendencias a tener en cuenta desde mucho antes de que llegase el frío. Las pasarelas y las prescriptoras de estilo así lo auguraban llenando sus looks de efecto piel tanto dentro como fuera de las pasarelas. Y la versión más brillante de esta tendencia es el charol, como la chaqueta de Violeta Mangriñán. Así que toma nota de este atemporal cuero brillante y hazte con una prenda de cara a esta temporada y los próximos meses. Y no solo en abrigos o chubasqueros, también lo vas a querer llevar en pantalones o bolsos. Sin duda, una tendencia con la que no vas a pasar nada desapercibida y que las chicas más en tendencia de Madrid y Barcelona van a querer incorporar a su armario hoy mismo. ¿Para qué esperar más?