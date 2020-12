El abrigo de firma española que ha conquistado a Laura Matamoros

Laura Matamoros ha logrado consagrarse como una de las grandes referentes de estilo a nivel nacional. A golpe de propuestas repletas de tendencias con los básicos como grandes pilares, la joven influencer lleva meses conquistando al público, así lo dictaminan sus más de 920.000 seguidores en una plataforma como Instagram. La versatilidad que muestra en esta red ha sido clave en este éxito, igual nos sorprende con un delicado vestido con vuelo y tonos cálidos para una perfecta Nochebuena, como nos deja sin palabras, como ha sucedido con su última publicación, añadiendo un espectacular abrigo de pelo a un look de estilo casual y logrando un resultado de ensueño.

Los likes y comentarios repletos de sorpresa no se han hecho esperar, y no es para menos después de ver cómo ha logrado elevar un sencillo estilismo formado por un vestido negro de corte mini y botas de agua de caña alta en delicado tono verde, las grandes estrellas de Instagram en las últimas semanas, con tan solo un diseño: un abrigo corto de pelo sintético en delicados tonos marrones con detalles de efecto piel en mangas y parte inferior. Una pieza ideal para esta época de frío que pertenece a la firma española Cyrana, una de las etiquetas más recurrentes entre influencers y celebrities.

No puede ser más ideal. ¿La mala noticia? No hemos podido dar con él en la web de la marca made in Spain, aunque seguir los pasos de Matamoros no será muy difícil, este tipo de abrigos tan especiales inundan nuestras firmas de cabecera. Nunca está de más contar con uno de ellos en el armario...