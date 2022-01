Las chicas más fiesteras van a querer el colorido vestido de Dulceida para esta primavera

No podemos negarlo, tenemos ganas de salir de fiesta, y muchas. Puede que con la incidencia del COVID disparada o el frío polar que asola toda España, especialmente al caer la noche, te lo replantees varias veces antes de arreglarte, sacar del armario tus mejores galas, un poco de make up, tacones -o no- y para la calle. Pero lo cierto es que cuando vemos en Instagram que los feed de nuestras influencers favoritas se llenan de looks festivos y todo tipo de planes nocturnos no podemos evitar sentir envidia y muchas ganas de imitarlas. Es por eso que tratamos de sacar ideas de cualquiera lado, y la red social es siempre una fuente constante de inspiración.

A pocas horas de acabar el fin de semana, muchas son las instagrammers que nos han dejado varias ideas de outfits perfectos para disfrutar de los días libres, sea cual sea tu plan. Ya elijas irte a pasar el día al campo o a una casa rural, pasear por la ciudad, o escaparte a la nieve. Pero esta vez queremos fijarnos en la ropa que se lleva al caer el día.

Dulceida es una de esas influencers expertas en la ropa de este tipo, ya que no le tiene miedo a nada y se atreve con todo. Transparencias, aberturas imposibles, patrones atípicos, escotes infinitos... Y todo ello con un estilo muy personal y original que la ha convertido en una de las más seguidas y admiradas de nuestro país. Es por eso que siempre que necesitamos looks para cualquier evento de etiqueta ella es sin duda uno de de nuestros referentes.

Sin ir más lejos, para disfrutar de la noche del sábado, Dulceida volvía a apostar por un vestido mini entallado de silueta bodycon que tanto le gustan y tan bien le sientan. En este caso era de una de las firmas favoritas de las influencers a la hora de escoger vestidos sexys, House Of Cb, cuyos diseños asequibles parecen pensados para cualquier alfombra roja.

Dulceida con vestido de House Of Cb FOTO: @dulceida

Vestido mini verde de malla con estampado de hiedra y cordones, de House Of Cb (115 euros)

Vestido mini verde de malla con estampado de hiedra y cordones, de House Of Cb FOTO: House Of Cb

Vestido mini color hiedra de malla fruncida, de House Of Cb (130 euros)

Vestido mini color hiedra de malla fruncida, de House Of Cb FOTO: House Of Cb

Aunque el diseño de Dulceida de manga larga y cuello alto no está ahora mismo en la web de la marca, si hemos encontrado dos versiones en el mismo original estampado que son perfectas para empezar a lucir en cuanto llegue la primavera y no quitare en todo el verano.