Cinco colores más allá del Very Peri que vas a ver en todos los looks esta próxima temporada

Aunque la empresa Pantone se ha encargado se señalarnos claramente el color predominante en todo el año 2022, indiferentemente de la temporada, el clima, o incluso el ámbito del diseño que estemos hablando (y es que recordemos que esta tendencia se refleja tanto en la ropa como en la decoración y en todos los aspectos relacionados), de momento ya conocemos todas las claves del conocido como Very Peri, desde su inspiración hasta sus tonos complementarios. Pero hay que tener en cuenta que el mundo de la moda no vive de un solo tono, y los colores más predominantes de la próxima estación ya se empiezan a dejar entrever entre las prendas d nueva colección, no solo de nuestras tiendas favoritas, si no también en los perfiles de nuestras influencers de cabecera.

Así que haciendo un repaso a todo esto hemos querido señalar los cinco tonos que en nuestra opinión plagarán la moda que viene.

Rojo tomate

Dejamos atrás el rojo intenso del invierno y la Navidad para apostar por un tono con trasfondos anaranjados que es increíblemente versátil, favorecedor y tiene un gran impacto en el resto de tu atuendo.

Amarillo suave

Si ya empieza a verse en looks de lo más invernales solo podemos imaginarnos el furor que causará en cuanto el sol empiece a ponernos morenos la piel. Una apuesta segura es optar por un vaquero de este color para empezar a llevar aún antes de que llegue la primavera. Aunque las más atrevidas han optado por abrigos de pelo que son una auténtica maravilla.

Verde intenso

Una de las prendas estrella de este otoño invierno fue precisamente el abrigo en color verde intenso. Pues lejos de desaparecer, este tono se intensifica todavía más de cara a la próxima temporada, y salpica todas las prendas de tu outfit. Si escoges el tono más satinado estamos seguras de que no pasarás desapercibida.

BLANCO CRUDO

Entre tanto tono saturado también hay espacio para los colores más básicos que siguen siendo un imprescindible en cualquier armario según la temporada. Y el de la primavera sería sin duda el crudo. Es perfecto para aquellas que le temen al prístino blanco pero a la vez buscan un color claro que ilumine el rostro de un momento.

Rosa sastre

Vale, puede que no sea propiamente un color, pero a lo que nos referimos en realidad es que el rosa parece adueñarse de los trajes de chaqueta para la próxima temporada. Da igual la tienda en la que entremos, Zara, COS... O el perfil de Instagram que repasemos, porque lo que seguro vamos a encontrar en los últimos días es una americana o un pantalón sastre en algún tono de rosa.