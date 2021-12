María Fernández-Rubíes nos enseña cómo lucir el color de moda del 2022 con este total look de Mango

Hace tan solo unos días te introducíamos en cómo combinar el que ya será el color de moda por excelencia del 2022, palabra de la empresa Pantone. Y es que el “Very Peri” lleva en nuestras vidas más tiempo del que parece, aunque hasta ahora nosotras lo veníamos llamando color lila. Por eso, son muchas las influencers que no solo cuentan con varias prendas de esta tonalidad en su armario, si no que llevan varias temporadas convirtiéndose en auténticas expertas a la hora de combinarlo y realizar mezclas de colores de lo más originales.

Sin ir más lejos, María Fernández-Rubiés nos ha dejado en uno de sus últimos post de Instagram la prueba de que ella es toda una experta en llevarlo. Con un total look firmado por Mango, la influencer ha lucido un abrigo amplio de pelo y un jersey de punto con cuello alto en el codiciado tono. Y para combinarlo ha querido tirar de otros tonos básicos, pero de una forma totalmente inesperada gracias a un pantalón de campana con estampado de ondas en blanco y negro.

Abrigo pelo oversize, de Mango (99,99 euros)

Jersey punto combinado, de Mango (29,99 euros)

Pantalón flare estampado, de Mango (39,99 euros)

Como detalles extras, María quiso lucir también este color en la montura de sus gafas de sol de pasta y en el bolso de fiesta repleto de pedrería.