¿Sin planes para este viernes noche en Madrid? Te descubrimos Maddock, uno de los restaurantes de moda en la capital

¿Un restaurante para este viernes noche en Madrid? En pocos sitios la noche brilla tanto como en Maddock pues, como deja intuir su nombre, Mad(rid) Dock (Puerto), quiere ser un lugar de encuentro único y glamuroso para todos los madrileños enamorados de las grandes sensaciones. Si el Paseo del General Campos aún no te suena de nada, ¡ya estás tardando! ¡Maddock te espera con los brazos abiertos!

Los fines de semana destacan por una cosa: si no has reservado con antelación, vas a tener que mirar sentado en la acera pues Maddock es uno de los restaurantes más de moda de la capital. Por eso, te recomendamos que aproveches de miércoles a viernes para hacerles una visita: vas a tener música, con sesiones de Djs diferentes, una comida espectacular, de producto de alta calidad e influencias internacionales, y el mismo ambientazo de siempre pero un poco más tranquilo.

Los lemas en Maddock son claros: grita, ríe, besa, baila, come, bebe y sonríe. ¿Hay un mejor plan? Lo de comer y beber es un must. No puedes dejar de probar sus platos fusión, en una carta elaboradísima que te va a dejar con la boca abierta… tranquilo, lo de gritar será de emoción, no por la factura ;-) Lo de reír y sonreír no lo vas a poder evitar. ¿Escuchar música de un dj mientras cenas? Check! ¿Compartir sabores únicos con tus amigos? Check! ¿Descubrir los cocktails de autor que su barman prepara? Check! ¿Rodearte de la gente más chic de Madrid? Check ¿Compartir un cumpleaños en un lugar de ensueño? Check… Como ves, los lemas de Maddock son ciertos… ¡sólo nos falta uno!

¿Te habías dado cuenta, verdad? Aunque después de una comida en Maddock vas a tener ganas de besar a los cocineros, o un buen cocktail en Maddock te da ganas de besar hasta a un sapo… dejamos que ese beso lo reserves para quien tú más quieras… eso sí, llévatelo a Maddock.