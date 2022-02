PAULA ECHEVARRÍA se adelanta a los Goya con el vestido bicolor (y de efecto tipazo) de marca española que amarán las invitadas perfectas todo el año

Este sábado se celebran los Premios Goya en Valencia y nosotras ya solo podemos pensar en modo alfombra roja y en sus looks. Y no solo lo decimos por el fiestón de Marta Lozano anoche en el Ritz con estilismos propios de la alfombra roja, si no también por este vestido de Paula Echevarría que lució anoche en TVE que podría ser propio de una alfombra roja o de un eventazo de noche. ¿Lo mejor? Que es de marca española y además de ‘efecto tipazo’. No le podemos pedir más a un vestido de invitada.

Paula Echevarría anoche apareció en el programa de María Casado ‘Las Tres Puertas’ con un vestido de la firma ‘made in Spain’ Coosy. Un diseño bicolor en blanco y negro que ha enamorado a sus seguidoras de Instagram. ¡Y no nos extraña!

Un diseño en blanco y el negro, entallado al cuerpo en ‘color block’. El primer bloque, al ser oscuro, estiliza doblemente como si cortara un Little Black Dress asimétrico, el color negro para y se abre la falda blanca con vuelo. Y gracias a todo eso hace ese ‘efecto tipazo’ que tanto nos gusta en un vestido.

Cuesta 155€ y nos parece una opción ideal para ser la ‘invitada perfecta’ a cualquier evento importante y además apostando por el ‘made in Spain’.