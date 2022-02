El sueño de una noche de invierno en el Ritz: el fiestón de Marta Lozano que reunió de Maria Pombo a Carmen Lomana en una noche muy ‘glow’

Los días en Madrid son así. Un miércoles cualquiera puedes acabar en una fiesta (llámalo fiestón) en el Ritz con María Pombo, Carmen Lomana y los Gemeliers y cantando a pleno pulmón ‘Mon amour’ con Zzoilo. Eso es Madrid. Su glamur, sus noches eternas y sus fiestones que nunca olvidarás. Y os preguntaréis, ¿qué hacía toda esa gente en una misma fiesta? Pues no me extraña, porque yo también me lo preguntaba. Bueno yo y toda la mesa de prensa. Pues amigas, nada más y nada menos que celebrar el evento beauty del año de la mano de Marta Lozano y su marca de belleza, The Glow Filter. Todo muy ‘glow’ y con mucho estilo. Que si me dicen que estoy en la alfombra roja o en el after party de los Premios Goya, me lo creo claramente.

Y es que todas las celebrities e influencers patrias sacaron sus mejores galas para derrochar estilazo en el photocall. Y es que la etiqueta era clara, tonos pastel, vestido de noche largos, mucho glow y mucho brillo. Todo muy Glow Filter. Ya os tengo que decir que no era un ‘dress code’ fácil de cumplir, en febrero y a unos días de los premios del cine. Pero lo consiguieron y nos deslumbraron a todos. ¿Nuestras favoritas? La anfitriona Marta Lozano, Carmen Lomana, Marta Riumbau, María Pombo... ¡Aquí os dejamos la selección de los mejores looks de la noche!

Marta Lozano de Georges Hobeika

Marta Lozano en el evento de The Glow Filter. FOTO: Jesus Briones GTRES

Marta Riumbau de Claro Couture

Marta Riumbau en el evento de The Glow Filter. FOTO: Jesus Briones GTRES

Teresa Andrés de Claro Couture

Teresa Andrés. FOTO: Jesus Briones GTRES

Carmen Lomana

Carmen Lomana en el evento de The Glow Filter. FOTO: Jesus Briones GTRES

Rosanna Zanetti de Marchesa

Rosanna Zanetti en el evento de The Glow Filter. FOTO: Jesus Briones GTRES

María Pombo de Avellaneda

Maria Pombo en el evento de The Glow Filter. FOTO: Jesus Briones GTRES

Anita Matamoros de Reveligion

Anita Matamoros en el evento de The Glow Filter. FOTO: Jesus Briones GTRES

Mery Turiel de Rocío Osorno Studio