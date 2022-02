Tres trucos para lograr unas cejas gruesas y perfectas con efecto microblading desde casa

Llevar unas cejas perfectas es el mejor complemento de maquillaje. De esta manera, conseguirás una mirada enmarcada, añadirás carácter al rostro y una luz natural. Si eres de cejas abundantes, estás de suerte, porque estás dentro de la tendencia sino mira a la actriz de Emily in Paris, Lily Collins o Blanca Suárez. Pero si estás en el otro lado, y tus cejas son muy finas como las que se llevaban Jennifer Aniston o Sarah Jessica Parker en los noventa, no te preocupes porque todo tiene solución. Déjanos decirte que hay soluciones, que se pueden hacer desde casa y que no tienes que acudir cada semana al salón de belleza.

¿Cuál es el truco para conseguir unas cejas perfectas? Se llama microblading. Este efecto es duradero y efectivo, en otras palabras, es un maquillaje que al realizarlo cada mañana, saldrás con el mejor rostro. Solamente necesitas repetir tres trucos, muy sencillos y rápidos. ¡No pierdas detalle!

CEPILLA Y FIJA LAS CEJAS

Antes de aplicar cualquier maquillaje en las cejas, lo primero de todo es cepillar. Siempre de arriba hacia abajo, para darles orden y abrir la mirada. Este paso es el más importante, sino piensa en cómo te haces un recogido en casa o qué producto es el primero que aplicas en el rostro antes de la base de maquillaje. Si en el neceser no tienes un buen cepillo de cejas, apunta el siguiente.

PINCEL PARA CEJAS (9,99 €)

Pincel de doble punta. FOTO: Sephora

DIBUJA POR PELO

El paso clave en un maquillaje es aplicar bien la máscara de pestañas o el iluminador, en las cejas hacer un buen dibujo de casa pelito es muy importante. Eso sí, tienes que respetar la forma del pelo de la ceja, para que el efecto natural sea real. Si eres principiante, utiliza cepillos con efecto microblading que contienen tinta y una punta que hace de lápiz. ¿Eres experta en maquillaje? Dibuja como si fuera un cuadro, cada pelito de la ceja y define el marco de la ceja. Nosotras te recomendamos lápices con punta fina y de larga duración.

LÁPIZ DE CEJAS CON PUNTA DE LARGA DURACIÓN (4,99 €)

Lápiz de cejas para rellenar la forma de las cejas. FOTO: Kiko Cosmetics

LIMPIA Y DEFINE

El último paso es el más sencillo. Lo único que tienes que hacer es revisar que todos los trazos estén igualados. Si has visto que te has pasado en algún pelito, con agua micelar y mucho cuidado puedes solucionar ese pequeño error. Por último, con una brocha y corrector, limpia los bordes y difumina para que tampoco se vean tan definidos, sino más orgánicos.

ACEITE LIMPIADOR DESMAQUILLANTE (13,50 €)

Agua micelar con aceites vegetales. FOTO: freshly cosmetics

Aquí tienes los tres trucos para conseguir unas cejas perfectas. Siguiendo esta guía de maquillador profesional, lucirás unas cejas de celebrity.