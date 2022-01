De las rebajas de Uterqüe solo necesitamos (y mucho) los pantalones de piel azules mega rebajados que Rocío Osorno nos enseña como llevarlos

Aunque Rocío Osorno aún se está recuperando de su operación estética, sí esa que ha revolucionado las redes sociales por hacerla a la vez que su amiga e influencer Teresa Bass. Lo que está claro es que la diseñadora sevillana había dejado hecho todo el trabajo para poder seguir subiendo contenido a sus redes sociales. Y es que no hay día que Rocío Osorno no nos enamore con sus looks aún estando convaleciente. Y si hay una marca de Inditex que está triunfando casi tanto como Zara en los últimos meses está siendo Uterqüe y justo antes de desaparecer. Pero no solo Amelia Bono se ha hecho con toda la colección de la marca de Inditex. Tu ahora también puedes aprovechando las rebajas.

Uterqüe será absorbida por Massimo Dutti este año y parece que quiere despedirse de sus tiendas físicas teniendo un detalle con sus clientas de lo más significativo. Y nosotras solo podemos llorar al pensarlo. Si te pareció que las rebajas de hasta 70% en diseños que costaban más de 150 euros fue una locura, prepárate para rendirte ante las propuestas a precio de infarto de la exclusiva marca de Marta Ortega que está apunto de decirnos adiós.

Rocío Osorno ha aprovechado para hacerse con esta fantasía de pantalones de piel azules de piel. ¿Difíciles de combinar y extremos? Pues si eso nos parecía al verlos en la web de Uterqüe, nos ha cambiado totalmente la idea al verlos a la sevillana. Y es que no pueden quedar mejor con un jersey blanco.

Pantalón piel frunces (129 €)

Pantalón piel. FOTO: Uterque

Llevamos semanas hablándote de lo importante que están siendo los años 90 en el mundo de la moda actualmente. Y aunque es algo que llevamos varias temporadas viéndolo venir, lo cierto es que nunca ha sido tan evidente como en este momento. Y las prendas de ‘efecto piel’ son las grandes triunfadoras esta temporada. Por su versatilidad, su elegancia, su comodidad y por ser combinable con la mitad de tu armario, el pantalón de cuero es algo que no ha desaparecido nunca, pero que este año piensa convertirse en todo un imprescindible.