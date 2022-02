Si los pantalones de piel son tendencia, el lookazo de Sara Baceiredo es un 10 sobre 10 en moda

Está claro, he dado un salto de la cama para irme a disfrutar del domingo para poder copiarle a Sara Baceiredo el lookazo de la semana. ¿Lo mejor? Que todo son prendas ‘made in Spain’. Collar, camiseta, pantalones y bolso. Y si los pantalones de efecto piel son tendencia, los de Sara están en el cielo de la moda y las tendencias. No solo son de piel, si no que además son bicolor en blanco y negro. Unos pantalones de la marca de Inés Arroyo, Laagam. Y lo más importante es una marca ‘made in spain’ y en concreto este vestido está hecho en Barcelona. Laagam inspira a las mujeres a comerse el mundo, y nosotras tenemos claro que nos lo queremos comer con estos pantalones de piel bicolor. ¿Quién más se apunta?

Sara Baceiredo en su cuenta de Instagram. FOTO: @sarabace

Un buen bolso arregla cualquier look. Menos mal que Sara Baceiredo pensó (hace más de cinco años) en este tema y nos enseñó a través de Instagram, su marca made in spain. Olvídate de las marcas clásicas y apuesta por nuevas firmas españolas como es It ‘s Lava. Marca fundada y dirigida por Sara Baceiredo. Y este marrón es de su marca y nos tiene muy enamoradas.

¿El collar? Se trata de Lulàs-Lulàs, la firma sevillana de joyas personalizables que debes tener bajo tu radar y que ya se ha convertido en nuestra favorita. Y es que es ponerte uno de sus collares y todo el mundo preguntarte de dónde es. Y de verdad eh, no como siempre dicen todas las influencers en Instagram.