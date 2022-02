Las nuevas zapatillas Adidas de María Pombo son las que queremos llevar con leggings o nuestros vaqueros de confianza

No os vamos a engañar amigas, pocas ganas tenemos ahora mismo de hacer deporte con el día lluvioso y frío que vuelve a hacer hoy en Madrid, pero si tenemos claro que necesitamos las nuevas zapatillas Adidas de María Pombo. Pero no para llevarlas al gym ni hacer deporte en casa, si no para patearnos Madrid de arriba a abajo con amigas y con un lookazo de lo más casual con vaqueros y zapatillas. Si el otro día era Paula Echevarría la que se marcaba un perfecto look de ‘street style’ con zapatillas Adidas, hoy somos nosotras las que queremos copiar a María Pombo.

Aunque María Pombo las ha llevado para hacer deporte con su conjunto favorito de la marca deportiva, nosotras tenemos claro que las luciríamos encima del asfalto. ¿Queréis saber qué modelo es? Ahora os lo contamos.

Se trata de las zapatillas Adidas Ultrabost 22 que se adaptan perfectamente al pie femenino. “Hemos analizado 1.200.000 pisadas para que Ultraboost evolucione y mejore su ajuste para adaptarse 360° al pie femenino. Y lo que es aún mejor. Hemos rediseñado la suela de caucho y hemos probado cientos de prototipos hasta que hemos garantizado un mejor rendimiento. ¿El resultado? Un 4% más de energía que Ultraboost 21. La parte superior de tejido adidas PRIMEKNIT presenta un diseño más estrecho en el talón para aportar una mejor sujeción y evitar las ampollas. Disfruta de cada zancada gracias a su mediasuela BOOST con sistema Linear Energy Push. Esta zapatilla presenta una parte superior fabricada con un hilo que contiene un 50% de Parley Ocean Plastic —un material reciclado a partir de residuos plásticos recogidos en islas, playas y comunidades costeras para evitar que contaminen nuestros océanos”.

Y después de leer como las definen en la web de la marca aún tenemos más ganas de añadirlas a nuestro zapatero.