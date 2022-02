Las nuevas zapatillas Adidas de Paula Echevarría son las que robarías del armario de tu novio para llevar con vaqueros de los años 90

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que el lookazo de miércoles que se acaba de marcar Paula Echevarría enamorará por igual a su novio y a su hijas. ¿El motivo? Es un estilismo de lo más casual y en tendencia de esos que puedes llevar en un día de esos de no parar, de patearte las calles de Madrid y de no dejar de trabajar. Pues Paula Echevarría ha conseguido un look todoterreno y pura tendencia. Pero no que más nos ha gustado no ha sido el chaleco verde, que también, si no las zapatillas Adidas que le dan todo el rollazo.

Estamos hablando de las nuevas zapatillas Adidas unisex Forum Mid. Un modelo que según reza es su web, “siempre es un buen momento para rendir homenaje a un icono. Hablamos de una leyenda del baloncesto de los 80 que desafiaba la gravedad y a la vez era la zapatilla favorita de los raperos. Después de años dominando la cancha y la calle, vuelve la Adidas Forum en una versión de media caña para llevar tus movimientos al siguiente nivel. Cálzate su inconfundible estilo, ahora en lujosa piel revestida, y presume de clase”. Y no hay nadie como Paula Echevarría para calzarlas con todo el estilo posible.

Zapatilla Forum Mid (110€)

Zapatillas Paula Echevarría. FOTO: @pau_eche

Unas zapatillas blancas con rayas azules que Paula Echevarría ha combinado con una camiseta de rayas y un chaleco crop verde de Stradivarius. Que ha combinado con unos vaqueros de Guess de estilo años 90, un bolso verde de Gucci y sus gafas favoritas de Hawkers.

Y es que solo Paula Echevarría puede lucir un estilismo tan casual que a la vez sea elegante, cómodo y en tendencia con todo ese rollazo que le aportan unas zapatillas de bota como estas de Adidas que Paula ya ha incorporado en su zapatero.