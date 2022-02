María Pombo recibe la mejor de las noticias sobre su enfermedad

Tras el confinamiento, María Pombo comunicó a su legión de seguidores que, tras varias pruebas médicas, le habían diagnosticado esclereosis múltiple, la misma enfermedad que padece su madre.

La influencer, que por entonces estaba embarazada de Martín, comenzó un tratamiento compatible con el bebé. “Si no llego a tener esa madre con esa enfermedad pues a lo mejor pensaría que los hormigueos son estrés o que se me ha pinzado un nervio o algoa parecido. Lo hemos pillado muy a tiempo”, contó en aquel momento.

Dos años después de detectarle la enfermedad, Pombo ha vuelto a utilizar las redes sociales para anunciar que tras la última resonancia magnética, no hay nuevas lesiones. “Os quiero decir que el lunes me hice una resonancia magnética y no han encontrado lesiones nuevas”, ha explicado. Esto significa que la esclerosis múltiple que padece está “estable” y que lleva dos años seguidos “sin lesiones nuevas de la enfermedad”. “Estoy muy feliz, muy emocionada y decirlo al alto me emociona. Estoy superfeliz”, anunciaba entre lágrimas.

A pesar de que el diagnóstico supuso un fuerte revés, la influencer vive una etapa muy feliz con su marido Pablo Castellanos, que es su principal apoyo junto al resto de la familia, y por supuesto, encantada con su pequeño Martín, que le ha enseñado lo que es la maternidad, sus pros y sus contras, y alq ue define como “un niño trampa”.

Hace unos meses, Pombo se sometió también a una operación de reducción de pecho, debido a que tras la maternidad no estaba muy contenta con esa parte de su cuerpo. Una intervención de la que se ha recuperado en tiempo récord.

Además, a nivel personal, la hermana pequeña de María, Marta, ha superado su depresión y la mayor Lucía se ha prometido con su novio Álvaro López Huerta.