Hasta primavera vas a querer llevar esta chaqueta de punto de flores de rebajas de Zara que MARÍA POMBO ha elevado a necesidad con vaqueros

Estamos contando los días has primavera y no nos escondemos. Aunque el lunes haya amanecido frío en Madrid y con doble de café para afrontar este inicio de semana, ha sido ver el look de María Pombo al sol del domingo y venirnos arriba. Porque sí amigas, si ya tenemos alergia es que la primavera cada vez está más cerca. Los días más largos, disfrutar al sol y esos estilismos a todo color que tanto nos gustan y cada vez con menos capas. Y el look que María ha elegido para pasar el domingo con amigas es de lo más primaveral y más con el solecito que lucía ayer en Madrid.

María Pombo se ha ido a las rebajas de Zara antes de que terminen para hacerse con esta chaqueta punto de jacquard con flores que es una maravilla para llevar con vaqueros. De esas que roban todas las miradas y se llevan el protagonismo entero del look.

Se trata de esta chaqueta de rebajas de punto de jacquard con flores con escote pico y manga larga. Cierre frontal con botones. ¿Lo mejore? Que está rebajada a 12,99€.

Chaqueta punto. FOTO: Zara

Una chaqueta (o cárdigan) de rebajas de Zara que está hecho para llevar con vaqueros como ha hecho María Pombo, un cinturón de cadena, botines y el toque primaveral sin duda lo dan las flores de la chaqueta. Y para darle todo el rollo final al look, María Pombo ha apostado por sus gafas de sol de confianza, esas que no fallan en el momento de hacernos una fotografía aunque tengamos un mal día, mucho sueño o cara de resaca. Sin duda, este es el truco por excelencia de todas las influencers para no fallar en el momento de hacer una fotografía, sus gafas de confianza para ahorrarse ese momento de hacer mil fotos y que no te guste como sales en ninguna.