Cómo ser la invitada de boda perfecta con la americana (violeta o rosa) de Grace Villarreal que combina con cualquier prenda

Aunque las lentejuelas no pueden faltar en una boda, hay mujeres que no son fans de este tipo de tejido. Las bodas desde marzo serán la tendencia en Instagram, y seguramente recibas una invitación dentro de nada. ¿Cómo ir a un enlace sin utilizar brillos o lentejuelas? La clave está en el look de Grace Villarreal. Nos encantan todos los conjuntos que lleva, tanto para ir a la oficina o con sus hijos a Disneyland París. Y por supuesto, no nos podía fallar en un outfit de invitada de boda de día. Mucho más complicado porque no todo vale, y, por lo tanto, necesitas colores suaves en tendencia.

Esta vez la prenda no es un vestido o un traje, sino que es una americana violeta que combina a la perfección con todo. Maje Paris es una de las firmas favoritas de Grace Villarreal. Estaba claro que ella escogiera alguna prenda de la firma para una boda. Nos encanta esta americana porque aparte de ser una pieza perfecta para un look de invitada, también lo puedes usar en un día de oficina o una comida con amigas en el último restaurante de moda en Madrid: Don Lay.

Después de ver el conjunto de Grace Villarreal, tenemos más claro que optar por la lentejuela es secundario. No podemos obviar el mono marrón de Mango, pero en esta ocasión vamos a hablar de la americana violeta de Maje Paris. Sienta como un guante y gracias a su color, no pasarás desaparecida. Estarás entre las mejores invitadas de la boda.

Por supuesto, este blazer combina con un vaquero de tiro alto e incluso con una minifalda de cuero. Es un básico en el armario, que funciona en cualquier época del año. Eso sí, ahora en Maje Paris no está disponible esta americana violeta, pero está en otro color que es igual o más bonito: el rosa.

AMERICANA AMPLIA Y FLUIDA (355 €)

Americana rosa amplia y cómoda. FOTO: Maje Paris

No tenemos claro si es por el corte o por el color, pero es la americana básica que toda mujer tiene que tener en su armario.