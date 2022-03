No sabíamos que necesitábamos un abrigo amarillo hasta que hemos visto a Carmen Lomana por las calles de Madrid

Carmen Lomana es toda la dosis de tendencia y moda para empezar el fin de semana. Y es que no hay día ni semana que la socialité no nos deje looks perfectos, elegantes y siempre en tendencia que aman las mujeres de Madrid. Da igual que sea para ir a trabajar a la radio o a la televisión, a una merienda con amigas. Y una vez más nos lo ha dejado claro por las calles de Madrid. Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana y después de enamorarnos con la blazer blanca con hombreras ahora lo hace con un vestido negro estampado de Victoria Beckham, pero si en algo nos hemos fijado ha sido en el abrigo amarillo que es perfecto para esperar a que llegue la primavera. ¿Nos hemos enamorado? Efectivamente.

El vestido de Carmen Lomana sabemos que es de la firma de Victoria Beckham, pero el abrigo aún no sabemos de dónde es, pero buscando hemos encontrado un abrigo amarillo de Mango que se parece bastante en su color y tiene un corte que nos gusta aún más para seguir las tendencias.

Abrigo handmade cinturón (119,99€)

Abrigo amarillo. FOTO: Mango

Y es que Carmen Lomana siempre va impecable y este look con el que ha querido terminar la semana es un ejemplo de ello. Un vestido entallado para marcar silueta, un abrigo amarillo y unos preciosos negros con lazada blanca.

Todos los estilismos que nos ha mostrado Carmen Lomana en las últimas semanas son perfectos para hacer una guía de como vestir elegante y en tendencia a partir de los 70 y salir triunfadora. Desde las faldas plisadas, las americanas con jersey de cuello alto y demás looks que hemos ido recopilando en estos dos primeros meses de 2022 que llevamos y del que estamos seguros que terminará siendo una de las españolas mejor vestidas del año.