Carmen Lomana se apunta a la tendencia de la blazer ‘cropped’ con esta maravilla de estampado animal de lo más elegante y sexy

No tenemos dudas (ni tampoco pruebas) que la blazer cropped de Carmen Lomana es una maravilla vintage que ha rescatado de su armario de una de sus firmas de lujo de cabecera, pero lo que si sabemos es que necesitamos un clon como el suyo. ¿Puede ser más elegante, sexy y en tendencia? Ya os decimos nosotras que no. Es la perfección hecha moda y la moda hecha blazer cropped. Y es que no hay día que nuestra socialité favorita no nos deje un estilismo de esos que van a querer copiar las chicas de 30 o las mujeres de 70. Porque si algo no tenemos dudas es que Carmen Lomana es moda y elegancia por los cuatros costados.

Las blazers son una de nuestras prendas fetiche, uno de esos artículos de nuestro armario y las blazers cropped son precisamente las americanas que más veremos en el street style de esta próxima primavera, después de inundar las nuevas colecciones de muchas de nuestras firmas favoritas como Chanel, Prada o Versace y Carmen Lomana lo sabe. Y no solo en firmas de lujo, si no nuestras marcas favoritos ‘low cost’ como Zara o Mango ya las han puesto a la venta en diferentes estampados y colores. Con un corte por encima del ombligo o por debajo del pecho, a la altura de las costillas, así son las chaquetas cropped.

La de Carmen Lomana es una maravilla de cuello redondo con lazo en negro, estampado animal y botones negros en la solapa. Una blazer que ha combinado con pantalones negros, bolso marrón y sus complementos perfectos como son los collares y los pendientes dorados con perlas. Su media melena ondulada y gafas de sol negras de estilo ‘cat-eye’. Un lookazo de lo más empoderado para irse a trabajar este miércoles después del Día de la Mujer. Porque no os olvidéis, que todos los días son nuestros si pisamos fuerte y nos queremos a nosotras mismas.