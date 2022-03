Lucía Bárcena nos enseña cómo lucir el vestido de punto de Mango en versión premamá

Es sin duda una de las prendas más versátiles del armario femenino, y aunque te cueste creerlo también una de las más favorecedoras. María Fernández-Rubíes lo ha lucido recientemente en versión de rayas de Mango y con Converse, mientras que Melissa Villarreal aprovechaba un viaje a México para estrenar un precioso diseño verde de Vezavena, una firma española especializada en punto. Y nosotras lo tenemos más que claro, no podemos esperar un día más sin tener un vestido de punto.

Desde que las influencers francesas nos recordasen todo el poder de esta prenda, nuestra fascinación ha ido creciendo exponencialmente. Aunque parece que no solo nos ha pasado a nosotras. Las tiendas se han llenado de mil y un modelos para todos los gustos y de todos los colores. Eso sí, frente a otros años donde los largos parecían indiferente, es evidente que ahora el favorito es el midi, el único que se postula como atemporal, y que durará en tu armario temporada tras temporada.

Además de sencillo y favorecedor lo cierto es que también se trata de una prenda muy cómoda, por lo que no nos ha sorprendido nada ver a Lucía Bárcena embarazada enfundada en un modelo de canalé en color rojo coral de Mango, lo que demuestra que muchas veces no hace falta recurrir solo a tiendas premamá para vestir durante estos 9 meses, si no que bastan con saber elegir prendas elásticas y cómodas que nos acompañarán durante varios meses de embarazo.

Vestido punto canalé en color rojo coral, de Mango (39,99 euros)

FOTO: Mango

Como se ha encargado de contar la propia Lucía a sus seguidores en los propios comentarios de la foto, la influencer ha optado por lucir una talla más de la habitual, en su caso la M, para conseguir así amplitud en la tripa pero a la vez que no quede demasiado holgado y mantenga ese efecto sensual que tanto nos gusta.