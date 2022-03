Si eres amante de los metalizados y la ropa de fiesta tienes que conocer esta marca española

Tenemos que reconocerlo, una de las cosas que más nos apetecía recuperar después de la pandemia era las noches de fiesta. No importa si era solo para ir a cenar y seguir descubriendo restaurantes nuevos que ofrece la ciudad, a tomar una copa tranquila con amigas en cualquier terraza o a darlo todo sobre la pista de baile como si de la mítica discoteca Studio 54 se tratase. La idea es ponernos nuestras mejores galas, maquillarnos con un look beauty nocturno y salir de casa para pasar un buen rato. Confieso y no me arrepiento, que yo, al igual que otras mujeres que conozco, llegamos un punto de nuestras vidas que incluso llegamos a tener claramente dos armarios diferenciados. Uno para el día a día, que incluía ropa tanto para ir a la universidad o al trabajo como para estar cómoda el fin de semana, y otro exclusivamente para salir de fiesta, con vestidos cortos y de dudosa calidad de los cuales mucho prefiero mantener en el olvido.

Pero el paso de los años y especialmente la pandemia nos ha enseñado que el consumo masivo y el comprar sin control acaba siendo siempre una mala idea, y que es mucho mejor, tanto para nuestro bolsillo como para nuestro armario, invertir en prendas de calidad, que aunque cuesten un poco más sean tan especiales y únicas que consigan que nos volamos a enamorar de ellas cada vez que las vemos. Y eso es precisamente lo que nos ha pasado con la última firma que hemos descubierto en Instagram. Se trata de Halcyon Studios, e igual de bonita que su ropa es la historia que tienen detrás.

Creada en Argentina por Sophie Dziovalas en Octubre 2016, su andadura comenzó con accesorios hechos de malla metálica y red de cristales, a los que posteriormente se fueron añadiendo nuevas piezas, como los tops y vestidos. Desde el comienzo, nuestros productos han sido principalmente hechos a mano por el equipo interno de la marca junto con algunos productos son hechos por una costurera, pero buscando crear un buen ambiente de trabajo e intentar no sobre producir, ayudando al problema de desechos que enfrenta nuestro mundo hoy en día.

Desde octubre de 2020 aterrizaron en Barcelona, desde donde han traído a España una forma de entender la ropa de fiesta que inevitablemente nos recuerda a Paco Rabanne. Los vestidos son perfectos para deslumbrar en cualquiera de tus próximas fiestas de verano, pero no podemos evitar caer rendidas a sus tops asimétricos que son perfectos para lucir tanto con vaqueros como debajo de trajes de chaqueta. Celebrities como Ana Mena y Ana Padilla ya han caído rendidos a sus prendas.