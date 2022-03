Las mujeres bajitas necesita el look de Zara que tiene Anna Padilla porque hace tipazo al momento

Después de haber visto cómo los pantalones de colores, el mono vaquero o la camiseta con hombreras están protagonizando los looks de street style, ahora tienes que añadir un nuevo conjunto. Anna Padilla y Zara nos enseñan cuál es el outfit perfecto de esta primavera. Como buena influencer es fan incondicional de Zara, y esto nos viene genial porque así seremos las primeras en tener las prendas más virales. Si no mira como el look colorido de Amelia Bono está siendo la compra segura de esta semana.

Anna Padilla tiene el top y pantalón con el mismo estampado, que queremos desde ya. Ser bajita no es ningún inconveniente y más si te encanta Zara. La firma tiene los mejores conjuntos para las chicas petite. Te prometemos que con las prendas de la influencer, nunca más tendrás los pantalones colgados. Eso sí, añade si quieres unos tacones con mucho color. ¡Look de 10!

El conjunto de Anna Padilla de Zara es un antes y después. Dentro de varios meses, tendrás las primeras bodas o eventos familiares y con este look estampado serás la invitada perfecta. Nos ha descubierto dos piezas elegantes y a la vez cómodas. Por cierto, todas las prendas están fabricadas con Green to Wear 2.0. Es la nueva función ambiental y sostenible que se está realizando en todas las colecciones Inditex.

¿Quieres saber cómo es el conjunto de Anna Padilla? Sigue leyendo y no estés horas buscando en Zara. Nosotras hemos encontrado por ti, un look perfecto de primavera.

TOP ESTRUCTURA PUNTO (25,95€)

Top de escote recto elástico. FOTO: Zara

PANTALÓN ESTRUCTURA PUNTO (29,95€)

Pantalón de tiro alto con cintura elástica y pernera recta. FOTO: Zara

Anna Padilla adora este tipo de conjuntos. La verdad que todo lo lleva genial y con mucho estilo. ¿Recuerdas su conjunto dosmilero inspirado en Britney Spears? La influencer está apostando por un estilo muy marcado, no obstante siempre sigue las tendencias de la temporada.

Este conjunto de Zara es perfecto para la primavera. Combina a la perfección con unas sandalias de color, unos botines y hasta unas sneakers. El corte es perfecto para estar cómoda todo el día. Por cierto, las mujeres bajitas notarán el efecto pierna infinita al momento con este pantalón.