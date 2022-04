Chanel Terrero se atreve con la combinación de colores más arriesgada de la moda en ‘LOS40 Primavera Pop’

El festival solidario en beneficio de los afectados por la Guerra de Ucrania que organizó la emisora musical Los 40 Principales en el Wizink Center de Madrid la noche del viernes dio para mucho. Y no solo en cuestión de música, si no también en cuanto a tendencias de moda y de belleza. Porque ver a tanta estrella junta sobre una misma alfombra roja siempre es un lujo, pero si encima se trata de mujeres que saben usar la ropa a su favor para conseguir enfatizar no solo su cuerpo, si no también su personalidad, mejor que mejor.

Todo el mundo sabe que unos premios o un festival musical es el momento de arriesgar con el estilismo, y apostar por looks nada discretos y muy festivos que consigan atrapar todas las miradas, tanto en el photocall como en el propio escenario. Y aunque normalmente estamos acostumbradas a ropa con brillos, metalizados, pedrerías, transparencias y hasta aberturas imposibles, a veces llega alguien que nos sorprende y nos rompe todos los esquemas.

En esta ocasión nos ha pasado con Chanel Terrero. La próxima respresentante de España en Eurovisión ha querido apostar por una firma nada típica en este tipo de galas, Carolina Herrera, y en concreto por un bonito y elegante conjunto compuesto por un top rosa de mangas amplias y grandes volantes, que ha combinado a la perfección con un pantalón tipo sastre en color granate. Para completar el estilismos, la cantante ha escogido unas sandalias rosas en el mismo tono que el top.

Se trata de una de las combinaciones de colores más arriesgadas del mundo de la moda, denostada y odiada por muchos, (ya sabemos todas aquello de “rosa con rojo, puñetazo en el ojo”), pero que sin embargo diseñadores como Oscar de la Renta, Armani o la propia Herrera llevan años intentando encumbrar y acabar con nuestros prejuicios con notable éxito.