Chanel Terrero en dos looks: entre la inspiración Dua Lipa y la chaqueta goyesca más española con mucho brillo para ir directa a Eurovisión

Eurovisión huele a Chanel. Y no al mítico nº5, si no a Chanel Terrero. Nuestro descubrimiento estilístico y musical que ya ha enloquecido a los eurofans de toda Europa antes y todo de proclamarse vencedora en el Benidorm Fest. Y pese al ‘hate’ y las críticas en redes sociales, que ya sabemos que en España vamos siempre un paso atrás, nosotras somos de Chanel. Porque no hay nada más bonito que tres mujeres triunfando de camino Eurovisión, tres mujeres que se empoderan como les da la gana y cada una con un discurso propio y diferente. Porque sí amigas, el feminismo también es eso. Aceptar lo que cada una de nosotras consideramos nuestro propio empoderamiento. Por qué, ¿de qué sirve apoyar a una candidata con un mensaje feminista como Rigoberta Bandini si luego nos dedicamos a tirar por tierra a otra mujer? De nada, ya os lo digo yo. Así no avanzamos ni somos feministas. Así somos todos (y todas) machistas y retrógrados. Lo siento pero lo tenía que decir y lo dije. Y ahora sí, os voy a hablar de los dos lookazos que se ha marcado Chanel Terreo en este Benidorm Fest de la mano de Carmen Farala, la ganadora de ‘Drag Race España’.

Ya en la primera semifinal, Chanel Terreo sorprendió con su potente actuación y su maravilloso look que tenía un enorme parecido con otro que ya hemos visto anteriormente. En concreto, el mono con pedrería y transparencias firmado por el reciente fallecido diseñador Thierry Mugler que lució Dua Lipa durante su concierto ‘Studio2054′ el pasado mes de noviembre. La diseñadora detrás de este estilismo es Carmen Farala, ‘drag queen’ ganadora de la primera edición de ‘Drag Race España’ que confeccionaba el vestuario de Chanel para el Benidorm Fest.

Y para la final Carmen Farala volvió a crear una maravilla de outfit en tiempo récord con una chaqueta estilo goyesco y un impresionante mono que diseñó en tiempo record, tal y como ha compartido en sus redes sociales, Carmen Farala, ganadora de Drag Race España.

Chanel Terrero ha ganado el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2022 con la canción “SloMo” tras recibir un total de 96 puntos. En segunda posición ha quedado Rigoberta Bandini con su himno “Ay mamá” (91 puntos), seguida de las gallegas Tanxugueiras con “Terra” (90) y Rayden con “Calle de la llorería” (67 puntos). Chanel, una de las sorpresas de este Benidorm Fest, que se ganó el título de favorita tras su potente actuación del miércoles. Baile, cante y acrobacias han acompañado a la cantante con su canción “SloMo” este sábado, cuando ha sido la favorita del jurado, que le ha dado 51 puntos.