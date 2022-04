Las expertas dicen que esta falda de Mango será la nueva prenda viral de la temporada

Cuando todavía no estamos metidas de lleno en la primavera, y menos en cuestión del clima, las tendencias ya van dejándonos indicios de las prendas y accesorios que no nos quitaremos esta temporada. Una de ellas será sin duda la minifalda. Y es que cuentan los expertos que tras una época de crisis la sociedad suele volcarse en la moda para conseguir levantar el ánimo. No es casualidad que los pintalabios de color rojo fuesen los más vendidos tras el crack del 29, ni que los tonos nude sean los más usados en los momentos de bonanza económica. Pues lo mismo pasa con la ropa, uno de los mejores reflejos del estado de la sociedad.

Si bien el minimalismo suele asociarse con ejectuvos y épocas de grandes negocios, parece que al barroco le pasa lo contrario, ya que resurge en nuestras vidas cuando la gente está algo más apagada, y recurren a la moda para alegrar el día a día. Metalizados como el plata y el dorado, telas lujosas como los brocados, sedad y terciopelos son los más usados. Algo que se refleja también en cuanto a los centímetros, que parecen acortase para subir los ánimos. Por ello la minifalda es siempre el reflejo más evidente de estos momentos de cambio, aunque no el único.

Y puestos a elegir una de las mil y unas opciones que nos ofrecen las tiendas estas temporadas no hemos podido evitar caer rendidas a una de las propuestas que nos ofrece Mango. Se trata de un diseño en color azul intenso (uno de los favoritos de la temporada) de corte tipo pareo, otra de las tendencias que parece nos acompañarán todavía una temporada más. Además, su estampado con detalles de cachemira consigue convertirla en una prenda elegante que perfectamente podríamos lucir en nuestros próximos eventos de invitada.

Minifalda con estampado de cachemira y detalles de flecos, de Mango FOTO: Mango

La clave está en lucirla con una sencilla camisa blanca, americana blanca, sandalias de tacón y accesorios metalizados. Pero si lo que quieres es usarla en cuanto llegue le buen tiempo para el día a día o para salir a tomar algo con amigas apuesta por unas Converse, camiseta blanca lisa y cazadora o blazer. Te vaticinamos que estás ante la próxima prenda viral de la temporada, así que corre a por ella antes de que se agote.