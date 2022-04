Eugenia Silva y el vestido atrevido para invitadas de boda con mucho estilo

El gran día llegó. Ayer, Isabelle Junot y Álvaro Falco se casaron en el Palacio Mirabel en Plasencia. Esta boda estaba marcada en el calendario por todas las expertas de moda, principalmente por conocer cómo serían los looks de las invitadas. Entre las asistentes estuvieron Marta Ortega, Xandra Falcó o Marta Rosillo Chávarri. Aunque estas tres celebrities lucieron unos conjuntos de 10, sin ninguna duda nos quedamos con la estrella por esa alfombra roja hasta la iglesia: Eugenia Silva. La supermodelo apostó por un conjunto muy arriesgado, que sin ninguna duda fue la apuesta ganadora entre todas las invitadas.

Eugenia Silva nos dejó sin palabras nada más aparecer. La celebrity escogió un vestido amarillo drapeado, que al igual que las demás invitadas, todas seleccionaron tonos llamativos para este enlace. Isabelle Junot y Álvaro Falco, actualmente los marqueses de Cubas han sido los primeros en dar el pistolezado a las grandes celebraciones.

Alfonso de Borbon, Eugenia Silva y Rosauro Varo durante la boda de Isabelle Junot y Alvaro Falco en Plasencia (Cáceres) el sábado 2 de abril de 2022. FOTO: GAA/UAT GTRES

Una de las invitadas más elegantes y atrevidas fue Eugenia Silva. Su vestido fue la joya que la permitió obtener el puesto ganador. ¿De dónde es la prenda? Se trata de un diseño midi de Alexandre Vauthier. Si tienes una boda o un gran evento con amigas o familia, este tipo de vestido es una opción muy acertada.

Eugenia Silva con este tipo de vestido presumió de piernas infinitas y una cintura moldeada. Por cierto, tenemos que destacar las hombreras que tiene el diseño. Nos encanta que tenga un toque ochentero. Si quieres ver más de cerca el vestido de Eugenia Silva, no pierdas atención. Hemos localizado la prenda y solamente te podemos decir, que es una auténtica maravilla.

VESTIDO MIDI DRAPEADO (1.593 €)

Vestido dorado y drapeado. FOTO: Alexandre Vauthier

A diferencia de otras invitadas como Marta Ortega que utilizó una capa por las temperaturas, Eugenia Silva no añadió ningún complemento. Sinceramente, no quedaría nada bien y además no estaría tan espectacular como estuvo ayer.

No podemos olvidar que llevó un bolso mini de Jimmy Choo y unas sandalias con un toque morado de Aquazzura. Un look que perfectamente se puede llevar a alfombra roja de los Premios Oscar.