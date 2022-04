Cómo hacer la perfecta maleta de Semana Santa, palabra de estilista

Si eres una de las afortunadas que disfrutarás de alguna escapada en los próximos días con motivo de las vacaciones de Semana Santa, seguro que la eterna pregunta de qué meter en la maleta o cómo conseguir llevar todo lo que quieres más los famosos ‘por si acasos’ ha pasado por tu mente. A nosotras nos pasa lo mismo, y aunque conocemos muy bien la teoría, sabemos que en la práctica llevarlo a cabo puede ser mucho más complicado de lo que parece.

Conscientes de todo ello hemos querido recurrir la estilista Piluka Echegaray, Experta en Imagen Personal y Coach, para que nos de algunas claves para conseguir la maleta perfecta de Semana Santa, que contenga ropa para cualquier plan sin tener que cargar con todo el armario a cuestas.

Según Piluka, la premisa fundamental pasa por elegir aquella ropa que sabes que utilizarás y con la que podrás realizar el mayor número de looks con menos prendas. Y ahora, ¿cómo elegir esas prendas? Pues lo primero será contar los días que estaremos fuera y las actividades, eventos y visitas que vamos a realizar. Así sabremos el número de looks que realmente necesitamos. A su vez, haremos una lista de todo lo que creemos vamos a necesitar, y a medida que lo vayamos poniendo en la maleta lo iremos tachando, al final repasaremos la lista para no olvidar nada.

Es importante mirar la temperatura y clima previstos para los días que estaremos fuera. Haremos todos los looks que necesitamos encima de una mesa o de la cama, preparando de forma visual todo lo que necesitamos, desde la ropa interior hasta los complementos (así es imposible olvidarse nada), y les haremos una foto. Los complementos deben ser pocos y claros, y deben definir la imagen que queremos transmitir, sin olvidar las gafas de sol que siempre hacen falta.

También es importante llevar un vestido negro más arreglado que nos salvará en cualquier invitación que no teníamos prevista, al igual que un bañador, ya que aunque no vayamos a un destino de playa,siempre puede haber un spa o piscina cubierta. En cuanto a los bolsos escoge uno pequeño para la noche y un diseño grande o mediano para el día. También una chaqueta que pueda combinar con casi todo y nos salve si bajan las temperaturas.

Una vez que lo tenemos todo, ¿cómo lo colocamos todo para que ocupe el menor espacio posible? Primero colocamos las piezas más pesadas, como son el calzado (que deberemos ponerlo dentro de fundas para que no esté en contacto directo con el resto de prendas) y todas las prendas que no se arruguen. Encima pondremos las prendas más delicadas como camisas, blusas y vestidos. Todo lo que sea más delicado deberemos situarlo entre la ropa para que nada se golpee. Seguidamente rellenaremos los huecos con los complementos, ropa interior, paraguas, cargador de móvil, etc. Los fulares y pareos son ideales para colocar encima de todo.

Siempre es buena incluir también una bolsa vacía para la ropa sucia. Si tienes pensado ir de compras prevé un poco de hueco en la maleta para ellas. Siempre recomiendo llevar puestas en el viaje las prendas que ocupan más espacio, así ahorramos espacio en nuestra maleta.