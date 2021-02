¿Qué gafas (de sol y de ver) te quedan bien según la forma de tu rostro? Resolvemos todas las dudas

Hay tantos modelos de gafas como puedas imaginar, pero no a todo el mundo le favorece el mismo diseño, montura, color o corte. ¿Alguna vez te has enamorado de un modelo y al probártelas no te quedaban como esperabas? Es muy común y si no sabes cuáles encajan contigo de forma morfológica a la perfección, ¡sigue leyendo!

Sabemos cómo acertar y triunfar en tu próxima compra. Si quieres seguir aumentando la brillante colección de gafas que tienes en el cajón, tanto de ver como de sol, te recomendamos que sigas este paso esencial que resolverá más de una duda estilística.

Kaia Gerber con gafas de sol

A la hora de elegir este accesorio que resta años, enfatiza facciones y reafirma la identidad, necesitas saber qué tipo de rostro tienes. Puede ser alargado, redondo, de corazón, cuadrado y ovalado, o incluso ¡un mezcla entre algunas de ellas! Descubre qué montura de gafas combina con tu cara.

ALARGADO

Sarah Jessica Parker

Los modelos puntiagudos y con una estructura no muy ancha, como el famoso corte ‘cat-eye’, es la opción ideal y más atractiva para disminuir de forma óptica la distancia que hay entre la frente y la barbilla. Y Sarah Jessicar Parker es el ejemplo perfecto de un rostro alargado (también conocido rectangular).

Para unas gafas con graduación apuesta por la propuesta MOVE 612 A de MO Eyewear y para las de sol, por estas en tono carey de la firma española Mr. Boho con un toque muy hollywodiense.

Gafas de Mo Eyewear

Gafas de sol de Mr. Boho

OVALADO

Jennifer Lawrence

La actriz Jennifer Lawrence es un claro ejemplo de rostro ovalado ¡casi todo le queda bien! Aunque se recomienda que los diseños tengan orientación hacia arriba para destacar así la parte superior del rostro y descartar en la mayor medida posible las gafas muy pequeñas.

Mo Eyewear ha creado un bonito diseño conocido como Oliva Black Swank y para unas lentes oscuras ficha esta opción poligonal de la firma Mykita.

Gafas de ver de Mo Eyewear

Gafas de sol de Mykita.

REDONDO

Selena Gomez

Un rostro redondo y clásicp es el de la cantante y actriz Selena Gomez, se caracteriza por unas mejillas protagonistas y la frente redondeada. Si eres de este ‘team’, apuesta por formas muy rectangulares y estrechas para conseguir el efecto de contraste y así crear una armonía.

La firma de Tom Ford suele crear este tipo de lentes, aquí puedes hacerte con las de ver y aquí con las famosas gafas Fausto que han triunfado entre las que más saben de moda.

Gafas de ver de Tom Ford.

Gafas de sol de Tom Ford

CUADRO

Keira Knightley

Rostros como los de la icónica actriz Keira Knightley tienen los ángulos muy marcados y la mandíbula es tan ancha como la frente (como norma general). Por lo tanto la montura que más les favorecen son aquellas con líneas ovaladas y suaves para conseguir una balanza, ¡aunque también puedes llevar angulares!

Opta para las gafas de ver por el modelo Maru A de Mo Eyewear y para un día de sol primaveral por el modelo Dalston de Mr Boho.

Gafas de ver de Mo Eyewear

Gafas de Mr Boho.

CORAZÓN

Lily Collins

La intérprete Lily Collins tiene el rostro corazón, es decir, la frente es ancha y la mandíbula es más estrecha, creando así una forma triangular. Puedes optar tanto por monturas ascendentes, como el mencionado ‘cat-eye’, pero también por las famosas Wayfarer que puso de moda Ray-Ban.

Aquí puedes hacerte con un modelo para ver de Mo Eyewear con la montura efecto carey y otro para el verano, las clásicas de pasta negra que siempre son tendencia.

Gafas de ver de Mo Eyewear