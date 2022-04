Amelia Bono es toda la tendencia que necesitamos con vestido blanco y botas cowboy desde sus vacaciones en Marbella

¿Vacaciones de Semana Santa? Nosotras no sabemos que es eso, pero mientras tecleamos para contaros los últimos looks de todas las famosas españolas que si están de vacaciones, nos inspiramos con sus looks. Y esa es la parte buena es que nos están dejando mucha inspiración de looks y tendencias para cuando nosotras también podamos disfrutar de unos días libres. Y la última en dejarnos un estilismo para copiar ha sido Amelia Bono que ha empezado el Sábado Santo con un estilismo propio del verano y de los días eternos de playa. Si el otro día nos enamoraba con una camisa de padre y botas cowboy blancas, hoy ha repetido las mismas botas cowboy que tiene en la maleta pero con un vestido que nos inspira a moda ibicenca.

Además, la buena noticia es que nos ha chivado que las botas cowboy son de las rebajas de & Other Stories. Eso sí, ahora en web están agotadas pero esperamos que aún podamos encontrar en tienda.

Ya no habrá quien nos mire raro por Madrid cuando en pleno verano y a 40 grados sigamos luciendo las botas más en tendencia del año. Bueno o sí, que ya sabemos que hay mucha gente que no tiene ni idea de moda y aún así le gusta criticar, que por algo es el deporte nacional en España. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. En cualquier marca low cost vamos a encontrar esta temporada las botas cowboy más bonitas de todos los tiempos y que son pura fantasía para las chicas más bajitas porque hay muchas de caña alta. Ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit.