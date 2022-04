Amelia Bono con camisa azul de padre y las botas cowboy más en tendencia que adelantan todos nuestros looks de vacaciones

No hay celebritie de nuestro país que no esté disfrutando como Dios manda de las vacaciones de Semana Santa y no os voy a negar que me corroe la envidia mientras tecleo en el ordenador, pero la parte buena es que nos están dejando mucha inspiración de looks y tendencias para cuando nosotras también podamos disfrutar de unos días libres. Y la última en dejarnos un estilismo para copiar ha sido Amelia Bono que ha empezado el miércoles con un estilismo propio del verano y de los días eternos de plata. De esos uniformes que se convierten en nuestros favoritos en los días de julio y agosto. Una camisa azul de padre y unas botas cowboy tan en tendencia esta temporada.

Por algo Amelia Bono es una de las mujeres mejor vestidas de España y este uniforma de verano que ella ha avanzado a Semana Santa es el preferido para ir a la playa y la piscina de las mujeres más elegantes y más pijas.

Una camisa azul a modo de vestido con shorts negros debajo que ha combinado con unas botas cowboy blancas de caña media tan en tendencia este año.

Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Las botas cowboy más perfectas y pura fantasía para las chicas más bajitas. Ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit. El universo estético del Medio Oeste ha hechizado desde hace años al mundo de la moda con sus flecos, sus prendas de cuero y sus botas cowboy que perfectamente podrían salir de Toy Story como diría la canción de Lola Indigo o de las películas de John Wayne. Y no es casualidad que vuelva esta tendencia en plena pandemia (sí, porque amigas, seguimos en ella). La vida cowboy simboliza caerse una y otra vez y saber levantarse de nuevo y por eso las botas cowboy con símbolo de fortaleza, independencia y libertad. Y nosotras no podemos ser más fans de ellas y Amelia Bono también.