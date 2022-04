La chaqueta acolchada de Amelia Bono va a ser la primera compra de las chicas madrileñas este viernes en el Zara más grande del mundo

Sí amigas, estamos contando las horas para la apertura del Zara más grande del mundo este viernes en Madrid. ¿Adictas a Zara en la sala? Sí, entenderéis mi emoción ahora mismo. Será la puesta de largo del nuevo concepto e imagen de establecimientos y la primera inauguración de Marta Ortega tras asumir la presidencia del grupo. El nuevo Zara, probablemente el más grande del mundo, y Stradivarius sumarán 9.000 metros cuadrados y se situarán entre las principales aperturas que el grupo planea llevar a cabo este año para el que se esperan otras inauguraciones relevantes de su marca insignia en Doha (Catar), Tokio (Japón) y Oporto (Portugal), entre otras. Zara ocupará más de 7.700 metros distribuidos en cuatro plantas en la renovada Plaza de España de Madrid. Y nosotras tenemos clara que la primera compra en el Zara más grande del mundo va a ser para copiar a Amelia Bono su nueva chaqueta acolchada que no puede ser más bonita para llevar toda la primavera con vaqueros o pantalones blancos.

Amelia Bono con chaqueta de Zara. FOTO: @ameliabono

¿Aún no la has visto? Preparada para enamorarte porque ya llevamos unos meses que la tendencia de las chaquetas acolchadas con estampados románticos son de lo más tendencia y Amelia Bono como buena amante de la moda y una de las mujeres mejor vestidas de España no podía dejar de incluirla en su armario.

CHAQUETA ACOLCHADA ABERTURAS (59,95€)

Chaqueta acolchada. FOTO: Zara

Se trata de esta chaqueta acolchada cuello redondo y manga larga de nueva colección de Zara. Cintura ajustable con lazadas combinadas a tono y bajo asimétrico con aberturas laterales y cierre frontal con botones. Sin duda nos ha enamorado por su bonito estampado y sus tonos azules que nos parecen perfectos para estos meses de primavera con una camiseta blanca debajo y unos vaqueros o pantalones blancos. Un toque de tendencias a todos tus looks.