Carmen Lomana convierte en tendencia eterna los vaqueros pitillo que siempre hacen tipazo con las botas cowboy del momento

¿De vacaciones de Semana Santa? Carmen Lomana ya está disfrutando de ellas en Marbella. Tras unos años donde parece que la tónica general en cualquier pantalón era el corte recto, puede que esto haya llegado a su fin. Las tendencias más nostálgicas se han empeñado en el último tiempo en resucitar los pantalones de campana tan característicos de la década de los 70, mientras que las amantes de los 80 apostaban por el modelo slouchy, y las de los 90 por el wide leg o silueta ancha que conquistan a celebrities de la talla de Sara Carbonero. Solo había un corte que parecía no volver por ninguna parte, el pantalón pitillo, pero Carmen Lomana ha vuelto a demostrar que el vaquero pitillo es tendencia eterna y siempre hace tipazo.

Los vaqueros pitillo son la tendencia eterna a todas las edades y están de vuelta. Un jean de corte más bien ajustado (si bien aquí podemos encontrarlo un poco más suelto que entonces), y largo por encima del tobillo para alargar visualmente la pierna. Si bien la mejor opción es recurrir a las expertas en moda, que durante estos años no han querido relegar al fondo del armario este pantalón y lo han convertido en su uniforme de trabajo, pero siempre combinado con prendas clásicas para darle un toque más formal, especialmente con camisas y blazers.

Carmen Lomana disfrutando de la Semana Santa en Marbella. FOTO: @carmen

Y Carmen Lomana lo ha vuelto tendencia combinándolo con unos botines cowboy, uno de los zapatos estrella de la primavera, un jersey de cuello alto gris, collar (elegancia) de perlas y una blazer de raya diplomática. ¿La estrella del look? El bolso.

Y no es un bolso cualquiera, si no que estamos hablando del nuevo bolso Chanel que ya triunfa entre las celebrities. El bolso 22, cuyo número hace referencia al año de su lanzamiento y también a la fragancia que celebra su centenario, Chanel Nº22. Desde este mes de marzo ya se puede encontrar en las tiendas de la marca este nuevo objeto de deseo: un bolso con la mítica piel acolchada, la cadena con piel entrelazada, el logo en letras métalicas y el medallón de la doble C calada y Carmen Lomana lo ha elegido en color lila.