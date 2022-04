Si piensas pasarte por la Feria de Abril, estos complementos te ayudarán a conseguir un look flamenco sin ir vestida de gitana

Después de dos años de pandemia, y donde las celebraciones y las tradiciones han sido casi nulas y sobre todo nada numerosas, vuelve una de las fiestas más famosas de España, la Feria de Abril. Y estamos seguras de que este año El Real de Sevilla volverá a llenarse de mujeres vestidas de gitana, de mantones, de flores, de sombreros cordobeses, de lunares y de muchas ganas de pasarlo bien.

Sabemos que también que para muchas será su primera vez en esta fiesta, por lo que el dress code puede resultarles algo más que complicado. Y es que, a primera vista, puede parecer que la única opción posible es ir vestida de flamenca o de corto, el traje tradicionalmente masculino que también llevan muchas mujeres, ya sea en versión pantalón o falda pantalón para montar a caballo.

Pero después de años analizando minuciosamente el estilo de sus asistentes, nos hemos dado cuenta de que no hace falta invertir en un traje típico para parecer una auténtica sevillana. Y, aunque alquilar el traje también es una buena opción, aquí te vamos a dar unas claves para mimetizarte con el ambiente sin parecer que vas disfrazada.

¿Cómo? Pues sencillamente escogiendo los complementos adecuados. Empecemos por un ejemplo de look de día. Hasta que caiga el sol, un conjunto de vaqueros y camisa blanca puede ser perfectamente apto. No necesariamente tienes que llevar lunares o volantes. Pero eso sí, hay que darle el toque especial, ya que al fin y al cabo no es un día cualquiera. Por ejemplo un mantón a modo de chal que tengas en el armario de tu madre o de tu abuela. Si no prueba con un sombrero de aire cordobés, o sencillamente el detalle de una flor, en el pelo o en la solapa de tu chaqueta o camisa.

Bolso tipo mantón con flecos y cadena, de Silvia Barca (50 euros)

Bolso tipo mantón con flecos y cadena, de Silvia Barca FOTO: Silvia Barca

Pendientes flores abalorios, de Zara (12,95 euros)

Pendientes flores abalorios, de Zara FOTO: zara

Sombrero trenzado con cinta, de Parfois (17,99 euros)

Sombrero trenzado con cinta, de Parfois FOTO: Parfois

Broche pinza flor, de Zara (8,95 euros)

Broche pinza flor, de Zara FOTO: Zara

Fular estampado lunares, de Mango (17,99 euros)

Fular estampado lunares, de Mango FOTO: Mango

Para la noche, la Feria de Abril impone estilismos más cuidados y arreglados, por lo que los vestidos midi o los trajes de chaqueta son otra buena idea. Puedes elegir añadirles detalles como un bolso de flecos, unos pendientes de abalorios como los que se llevan con el traje tradicional o un sencillo pañuelo de lunares. Todo ello te dará el toque que necesitas sin apenas gastarte dinero.